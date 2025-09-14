Президент Польши срочно посетит Берлин и Париж из-за атаки БПЛА

Президент Польши Кароль Навроцкий посетит Берлин и Париж, где обсудит с западными лидерами нарушения польского воздушного пространства российскими дронами. Визит главы государства в европейские столицы запланирован на 16 сентября.

В ходе визита политики также намерены обсудить укрепление безопасности в рамках НАТО и вопросы торговли. Об этом сообщил глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, передает "Польское радио".

Европейское турне польского президента

В Канцелярии президента уточнили, что Кароль Навроцкий 16 сентября посетит Берлин, а затем в тот же день вылетит в Париж. В программу визитов добавлена ​​тема российских дронов, которые 10 сентября нарушили воздушное пространство Польши.

Глава Канцелярии президента подчеркнул важность переговоров на фоне напряженной ситуации безопасности в регионе. Богуцкий отметил, что стороны намерены обсудить варианты реагирования на российскую угрозу

"Это очень важные визиты, которые, можно сказать, вдвойне важны в контексте текущей геополитической ситуации, беспрецедентного нападения дронов и нарушения польского воздушного пространства российскими дронами. Это разговор с нашими союзниками, но это также более широкий разговор: это, конечно, военная безопасность и сотрудничество в рамках НАТО с целью реагирования на российскую угрозу", – сообщил Богуцкий.

В Берлине Кароль Навроцкий встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также, по данным немецкой стороны, с канцлером Фридрихом Мерцем. В Париже запланированы переговоры на самом высоком уровне. В обеих странах темами переговоров станут безопасность, российская угроза и будущее трансатлантического сотрудничества.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что российские "бесчинства" в воздухе вдоль восточного фланга Альянса становятся всё более частыми. По его словам, беспилотники РФ нарушали воздушное пространство не только в Польше, но и в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше приняли решение ограничить воздушное пространств вдоль границы Украины и Беларуси для пассажирских самолетов. Соответствующее решение было принято после массированного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство.

