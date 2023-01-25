Шольц заявил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину и исключил передачу Берлином истребителей Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что войска НАТО не будут принимать прямого участия в войне в Украине и никогда не зайдут на ее территорию. Также Германия не будет предоставлять Украине истребители, о чем говорилось все 11 месяцев полномасштабного российского вторжения.

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Об этом сообщило издание Sky News. Отмечается, что во время острой дискуссии оппозиционный политик из партии AFD обвинил Шольца в том, что он "выбросил за борт принципы, которые были после Второй мировой войны" у немцев.

"Мы не посылаем наземные войска. Не будет никакого прямого участия войск НАТО в этой войне. Так не было до сих пор, так не будет и в будущем", – подчеркнул Шольц.

"Никаких поставок истребителей в Украину не будет, это было ясно сказано ранее, в том числе и президентом США", – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине танки Leopard 2 и позволит сделать это другим партнерам. Также ожидается дальнейшее расширение оборонной поддержки со стороны Германии. Украинский лидер выразил благодарность за эти важные и своевременные решения.

25 января Германия приняла решение о передаче Украине танков Leopard 2А6. Для начала речь идет об одной роте – 14 единиц такой техники. Также Германия разрешила другим странам поставлять танки Leopard 2 Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– танки Leopard 2 A6 могут использоваться ВСУ примерно через три месяца. Обучение украинских экипажей начнется в ближайшее время на территории ФРГ;

– Шольц заявил, что перед оглашением решения о поставках немецких танков Leopard 2 разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также Шольц объяснил, почему долго тянул с принятием решения.

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