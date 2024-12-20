Шольц заявил, что Германия отправила в Украину еще один ЗРК IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил о передаче Украине еще одной системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Также украинская армия получит зенитную самоходную артиллерийскую установку Gepard SPAAG.

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Соответствующее заявление Шольц сделал на брифинге 19 декабря после заседания Европейского совета в Брюсселе. "Пока остается еще одна система IRIS-T, я думаю, сегодня, а также Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили", – сказал он.

Как указывает German Aid to Ukraine, заявление Шольца "соответствовало бы предварительным объявлениям" о том, что шестая огневая установка IRIS-T SLM, а также две дополнительные пусковые установки IRIS-T SLS, обещанные Германией, будут доставлены в Украину до конца 2024 года.

Варианты комплекса SLS или SLM отличаются друг от друга шасси, ракетами и дальностью перехвата воздушных целей, пишет "Милитарный".

Что известно о системе ПВО IRIS-T

IRIS-T – немецкий зенитный ракетный комплекс, предназначенный для ПВО и ПРО. Производитель – немецкая компания Diehl Defence. IRIS-T SLM имеет средний радиус действия и предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет на расстоянии до 40 км. Его разработка была завершена в 2014 году.

Вариант ЗРК IRIS-T SLS имеет малый радиус действия. Он также предназначен для борьбы с самолетами, вертолетами, БПЛА, крылатыми и баллистическими ракетами малого радиуса, однако на расстояниях до 25 км.

В сентябре Шольц заявлял, что Украина уже получила семь систем IRIS-T, которые помогли ей сбить более 250 российских ракет и БПЛА. Тогда он также сообщил, что Германия заказала для ВСУ еще 17 единиц. Четыре планировалось отправить до конца этого года, а остальные – со следующего.

Перед этим агентство Reuters сообщало, что Германия решила поставить Украине шесть IRIS-T до конца года.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце ноября в минобороны Германии пообещали до конца 2024 года передать Украине две системы IRIS-T: SLM и SLS.

В октябре Германия уже объявила о передаче одной SLM и одной SLS.

13 ноября Шольц по итогам разговора с президентом Владимиром Зеленским анонсировал передачу Украине шестой из запланированных систем IRIS-T до конца года.

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