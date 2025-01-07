Шмигаль встретился с главой МИД Исландии: говорили о теневом флоте РФ и конфискации активов. Фото

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с руководителем иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Темой разговора в ходе встречи стали вопросы конфискации замороженных активов РФ и борьба с теневым флотом страны-агрессорки.

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Об этом премьер сообщил в своем Telegram-канале, 7 января. Также политики обсудили вклад Исландии в украинское производство оружия по "датской модели".

"Конструктивная встреча с Министром иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир. Отдельное внимание уделили вопросу конфискации замороженных российских активов. Обсудили ужесточение санкций, в частности необходимость приложить максимум усилий для борьбы с теневым флотом РФ", – говорится в сообщении.

В частности, Шмигаль отметил лидерство Исландии в Коалиции разминирования и начало Международного реестра убытков.

"Обсудили вклад Исландии в украинское производство оружия по "датской модели". Рассчитываем на дальнейшее увеличение инвестиций в безопасность Украины и всей Европы. Пригласил исландские компании присоединяться к проектам восстановления", – написал премьер.

Он поблагодарил министра Исландии за поддержку европейского и евроинтеграционного пути Украины. А также за активное участие страны в реализации инициатив по достижению справедливого мира и коалициях в поддержку украинского государства.

"Благодарны исландскому народу за солидарность и помощь, оказываемую Украине с первых дней широкомасштабного вооруженного вторжения России", – подытожил Шмигаль.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 7 января, глава иностранных дел Исландии, во время своего первого заграничного визита в должности, посетила Киев. Она выразила поддержку Украине в ее борьбе за свободу и суверенитет.

Торгердур Катрин Гуннарсдоттир также отметила огромную жертву, которую украинцы принесли, чтобы сохранить свою свободу. Она подчеркнула, что важно привлечь РФ к ответственности за нарушение Устава ООН и подчеркнула, что нарушения международного права в мире, где сила заменяет право, не должны оставаться без последствий.

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