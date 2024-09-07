Шмигаль рассчитывает на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления инфраструктуры

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль выразил надежду на расширение участия Азербайджана в восстановлении ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо главы украинского правительства премьер-министру Азербайджана Али Асадову.

Как отмечается, Шмигаль подчеркнул, что Киев высоко ценит гуманитарную помощь, которую Азербайджан оказывает Украине.

Он также выразил надежду на расширение участия Азербайджана в проектах восстановления ключевой гражданской инфраструктуры Украины, особенно в сфере энергетики.

Премьер-министр также в своем письме пожелал миру и процветанию азербайджанскому народу.