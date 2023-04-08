Секретные сокровища для разведбата: Порошенко привез военным то, что нельзя показывать

На дворе трещит весенний дождь, но украинские разведчики – на полигоне в любую погоду. Здесь сейчас происходит слаживание батальона, потому что впереди – контрнаступление. На полигоне военные овладевают бронетехникой, в том числе и танками.

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Петр Порошенко, который с командой не в первый раз приезжает в батальон, расспрашивает мехводов, что для них проще – трактор или танк. Ребята шутят: "танк почти как "жигули" и рассказывают, что большинство танков – трофейные, "отжатые" у русни.

В перерыве бойцы греются горячим чаем, потчуют им и гостей из Киева.

Петр Порошенко сначала подробно расспрашивает, как работает зенитная установка на модифицированном грузовике DAF. Ее недавно тоже передали в этот разведбат. Военные говорят – идея действительно хорошая, да и реализация – как следует. Машина надежная, проходимая, можно быстро опрокинуть ЗУ на другую позицию. То ли против дронов-шахедов, то ли против наземных войск – здесь скорость решает все.

В этот раз Порошенко привез мощные генераторы, шины, которые на бездорожье изнашиваются слишком быстро, и спецзаказ от разведчиков – банно-прачечный комплекс. Вроде бы обычная вещь, но в войсках за ними страшная очередь. Порошенко говорит: на сборочных площадках "Справи Громад" работа кипит даже ночью.

"Каждая бригада будет получать по 4-5 комплексов, я рассчитываю, чтобы в каждом батальоне он был", – рассказывает пятый президент.

Привезли разведчикам и "секретные сокровища", от которых количество "хорошей русни" точно увеличится – смеются ребята. Один из них полушутя объясняет: такие "сокровища" привозит только Порошенко – пятый президент в ответ обещает в ближайшее время передать батальону еще и БПЛА Poseidon.

"Для меня принципиально, чтобы к выходу вы получили Poseidon. Уже принято соответствующее решение местным советом. Я сделал все, чтобы мы успели, и надеюсь, в течение следующих нескольких дней его официально поставят на вооружение", – объясняет Петр Порошенко.

"Сегодня ничего важнее защиты и поддержки воина Вооруженных Сил Украины не может быть", - отмечает Порошенко.