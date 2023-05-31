Сейм Латвии избрал президентом страны Эдгара Ринкевича: что он говорил об Украине

Действующий министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич 31 мая избран президентом этой страны. За его кандидатуру, выдвинутую премьерской партией "Новое Единство", проголосовали 52 депутата Сейма.

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О своем избрании политик сообщил в Twitter. "Для меня большая честь быть избранным президентом Латвийской Республики, я приложу все усилия, чтобы достойно служить народу Латвии. Спасибо народным депутатам за доверие", – говорится в сообщении.

Ранее Ринкевич заявлял, что Рига поддержит Украину на пути к вступлению в НАТО.

"Мы надеемся на саммит в Вильнюсе. Я считаю, что это будет встреча, на которой мы должны найти варианты, чтобы поддержать Украину не только оборудованием и оружием, а также построить путь Украины в Альянс", – сказал он на брифинге 28 апреля.

Также Ринкевич заявил о намерении Латвии помочь в восстановлении Одессы и поддержать Украину инвестициями.

Как известно, президента в Латвии выбирает парламент (Сейм) в ходе открытого голосования. Туры проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не наберет минимум 51 голос. Пост главы государства Ринкевич будет занимать следующие четыре года.

После оглашения результатов голосования избранный президент отметил, что "не хочет говорить много", но сейчас "с одной стороны, Латвия в сложной ситуации", а с другой выборы прошли после того, как латвийские хоккеисты "привезли бронзу".

"И я хочу сказать тем маленьким мальчикам и девочкам, которые мечтают стать президентами и хоккеистами и, может быть, думают, что это невозможно… Хочу сказать, что если перейти от мечтаний к действиям и попробовать пробить стеклянный потолок – попробуйте, и у вас получится", – сказал Ринкевич.