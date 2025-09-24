'Сейчас самый острый этап': в Кремле назвали войну против Украины 'судьбоносной' и заявили, что ее 'надо выиграть'

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков публично заявил, что война против Украины является "судьбоносной" и, по его словам, Россия должна ее выиграть. Он подчеркнул, что нынешний этап противостояния является самым острым.

Видео дня

Об этом Песков сказал в комментарии российским журналистам. По его словам, для России необходимо выиграть войну ради будущих поколений.

Кремль назвал войну против Украины "судьбоносной"

"Слушайте, идет война. <...> То, что происходит вокруг нас, – это война. Сейчас самый острый этап войны. Она достаточно судьбоносная. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего", – заявил Песков.

По словам спикера Владимира Путина, в России якобы всегда был патриотизм, который он связывает с "традиционными ценностями". Он отметил, что надо исходить из того, что любовь к Родине и традиционные ценности всегда были присущи РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Кремле в очередной раз прокомментировали вероятность организации встречи диктатора Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков снова назвал условие, которое необходимо выполнить для организации переговоров.

Ранее Зеленский рассказал, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину множество стран предлагало организовать переговоры на уровне лидеров. По его словам, даже по Казахстану было предложение об организации встречи украинской и российской делегации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!