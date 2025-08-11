'Сейчас есть реальный шанс достичь мира': Зеленский обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии совместные проекты

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом Аль Саудом. По словам главы государства, говорили о дипломатических усилиях по завершению войны в Украине – сейчас появился реальный шанс достичь мира, однако мир должен быть"честным и устойчивым".

Деталями разговора Зеленский поделился в официальном Telegram-канале, также подробности сообщили в Офисе президента. Президент, в частности, поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за поддержку Украины и украинского народа.

Детали разговора

Зеленский рассказал, что проинформировал принца о дипломатической работе для окончания войны и телефонных разговорах с лидерами стран-партнеров.

"Фактически круглосуточно продолжается коммуникация с лидерами, мы на постоянной связи. Сейчас наступил момент, когда есть реальный шанс достичь мира. Но мир должен быть честным и устойчивым, а безопасность – гарантированной. Это важно не только для Украины – для каждой европейской страны", – заявил президент.

Ведь это война продолжается в стране, расположенной на Европейском континенте.

Зеленский добавил, что с наследным принцем Саудовской Аравии имеет общую позицию относительно опасности любых решений, принятых без Украины и Европы.

"Спасибо Мухаммаду бин Салману Аль Сауду за абсолютно четкую поддержку этой позиции и за готовность приложить усилия ради мира. Договорились, что наши команды будут координировать все необходимые усилия", – говорится в сообщении главы государства.

Также политики обсудили совместные проекты, которые "придадут силы" Украине и Саудовской Аравии.

По итогам разговора договорились, что команды обеих стран будут работать над согласованием всех деталей.

Что предшествовало

8 августа президент США Дональд Трамп вместо обещанного введения санкций против РФ за непрекращение войны против Украины заявил, что встретится с главой РФ Путиным на Аляске 15 августа.

По данным СМИ, Зеленский мог бы принять участие в этих переговорах, однако Путин настоял на встрече с глазу на глаз с американским лидером. При этом глава украинского государства может присоединиться к беседе уже после встречи Трампа и Путина.

В то же время в Европе отмечают, что Украина должна принять участие в переговорах о завершении войны на ее собственной территории. В частности, премьер Польши Дональд Туск предостерег от "безнаказанного" разрешения РФ оспаривать границы.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 августа Трамп заявил, что говорить с Путиным "едет в Россию". Он также заявил, что Москве и Киеву придется пойти на "обмен территориями".

