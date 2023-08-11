СБУ сообщила о подозрении экс-лидеру коммунистов Симоненко: во время оккупации Киевщины он скрылся в РФ сопровождении спецназа

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на Петра Симоненко – бывшего народного депутата, руководителя запрещенной Коммунистической партии, поддержавшего вооруженную агрессию России. Когда часть Киевщины была временно оккупирована ВС РФ, скандальный политик бежал в Россию в сопровождении спецназа РФ.

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О том, что Симоненко заочно объявили о подозрении, пресс-служба СБУ сообщила на официальном сайте 11 августа. В ведомстве отметили, что Симоненко, находясь в Украине, после полномасштабного вторжения России обратился к высшему военно-политическому руководству страны-агрессора по поводу его "эвакуации"(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Чтобы вывезти Симоненко и его семью из захваченного в то время поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд своего спецназа.

Экс-нардеп лично встречал спецназовцев РФ, когда они приехали в украинский населенный пункт. Он "расквартировал" их в собственном доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза".

Эта организация полностью прокремлевская, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером, депутатом Госдумы РФ Геннадием Зюгановым.

По указанию последнего Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы.

Установлено, что в октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в так называемой "22-й "Международной встрече коммунистических и рабочих партий" в городе Гавана на Кубе.

Там он публично выступил с призывами легитимизировать захват части территории Украины и деятельность террористических организаций "Л/ДНР".

Кроме того, 21-22 апреля 2023 года одиозный политик принял участие в съезде "антифашистского форума", который состоялся в Минске (РБ).

На этом мероприятии Симоненко поддержал продолжение агрессивной войны против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по применению ВС РФ тактического ядерного оружия.

Подозрение бывшему украинскому политику сообщено по двум статьям Уголовного кодекса:

– ч. 3 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации).

Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Как писал OBOZREVATEL, в начале августа российский олигарх Евгений Гинер получил заочное подозрение из-за финансирования вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Следователи собрали доказательную базу против президента футбольного клуба "ЦСКА" (Москва).

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