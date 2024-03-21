'Сбить с мавзолея буквы 'ленин' и заменить их на буквы 'путин': Гройсман озвучил мечту российского диктатора

Война в Украине – это битва авторитарного мира, который убивает против демократического мира свободных людей. Если кто еще думает, что российский диктатор Владимир Путин напал на Украину потому, что хочет захватить только ее, то это большая ошибка. В Украине он не остановится.

Об этом сказал экс-премьер Владимир Гройсман, выступая на 16-м ежегодном Киевском Форуме безопасности. Он подчеркнул, что остановить диктатора можно только силой. А для этого нужно настоящее мировое лидерство.

"Я знаю, что есть в Европе лидеры и есть в мире, которые считают, что эта война каким-то странным образом сама по себе рассосется. Если они так думают, то пусть выйдут и скажут, кто и каким образом эту беду рассосет. А так просто сидеть и смотреть на то, что здесь происходит, и если мы проигрываем и они с кем-то "замирятся" – этого не бывает. Кроме захвата территорий, у Путина еще есть одна безумная мечта - он хочет, чтобы на мавзолее заменили буквы "ленин" на буквы "путин", - сказал Владимир Гройсман, который был премьер-министром Украины в 2016-2019 годах.

По мнению Гройсмана, реальный путь к победе – получить наконец-то от международных партнеров долгосрочный календарный план конкретных мероприятий и ресурсов для Украины.