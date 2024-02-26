24.02.2022 Кремль окончательно сорвал с себя маску "миротворца", которой прикрывался с 2014 года, рассказывая о "внутреннем конфликте" и "гражданской войне" в Украине. Россия с самого начала не собиралась выполнять "Минские соглашения".

Перед началом войны Кремль заявил, что выходит из Минских документов, считая их ненужными, хотя сейчас даёт задний ход и обвиняет Киев, Берлин и Париж в невыполнении Минска-2. Теперь стало очевидно, что параллельно с переговорами в нормандском формате Москва системно готовила полномасштабное военное вторжение в Украину.

Целью Путина были не отдельные территории Украины, а именно геноцид, то есть уничтожение украинской государственности и тотальная русификация украинских граждан. Всё остальное можно считать уже традиционной пропагандистской кремлёвской риторикой, целью которой является введение в заблуждение мировой общественности.

Агрессор бросил вызов действующей системе международных отношений и безопасности, основанных на международном праве и механизмах предотвращения новой мировой войны. Россия стремится к разрушению существующих демократических альянсов ради собственного деспотического доминирования на значительной части евроазиатского политического и экономического пространства.

Два года назад российские войска вторглись сразу с 9 разных направлений на севере, востоке и юге Украины. Суммарно, во вторжении было задействовано не менее 220 тысяч российских военных из элитных и наиболее подготовленных общевойсковых частей. Большинство стран мира не верили, что Украина выстоит, давая тогда ВСУ максимум трое суток на оборону Киева и несколько недель на оборону всей территории Украины. Причем такие сообщения американской разведки базировались на российских данных, то есть задачах, которые сам себе ставил Кремль и сознательно давал утечку информации западным спецслужбам, чтобы те докладывали своим правительствам, вводя их в заблуждение о потенциале ВСУ и готовности украинского народа дать отпор агрессору.

Благодаря героизму воинов и устойчивости общества Украина выдержала самые тяжёлые первые недели полно масштабного вторжения и вооруженной агрессии. Враждебные планы "блицкрига" были сорваны. За эти два года Украина одержала ряд выдающихся побед: изгнание оккупантов с севера страны, контрнаступление на слобожанском направлении, освобождение Херсона и правобережной части области. В целом силами обороны Украины освобождено более 50% территории, оккупированной после 24.02.2022. Силы обороны расширяют контроль над морской акваторией и методически уничтожают вражеский флот. Война периодически переходит на российскую территорию. Российская авиация терпит потери как в небе, так и на своих аэродромах.

Суммарные потери россиян в живой силе превысили 410 тысяч. Оккупанты потеряли более 6,5 тысячи танков, 12,5 тысячи бронемашин, 10 тысяч артиллерийских систем, тысячу реактивных систем залпового огня, более 600 систем ПВО, почти 700 боевых самолетов и вертолетов, 25 кораблей, катеров и субмарину. Украинская армия после двух лет полномасштабной войны с Россией стала самой опытной в Европе, и единственной, не только имеющей опыт войны с ВС РФ, но которая может реально преодолеть российскую армию при необходимой технической и финансовой помощи стран Запада. Украина благодарна международной коалиции, которая в течение двух лет вносит очень важный вклад в поддержку украинской боеспособности. Россия настроена на длительную войну на истощение, привлекает поддержку других авторитарных агрессивных режимов. Поэтому лагерь демократических государств должен постоянно увеличивать свою эффективность, чтобы не дать Киеву не только проиграть в длительной перспективе, но и заставить Кремль полностью вывести свои войска из территории Украины.

Эта война завершится либо поражением путинизма как идеологии современного русского фашизма, либо крахом действующей системы международных отношений и безопасности. Похоже, что третьего варианта не существует. Принятие Западом мирного плана Путина с потерями и российской инкорпорацией украинских территорий является путём полного поражения демократического мира. Тогда точно сразу начнется штурм Тайваня, а затем РФ пойдет в наступление на Европу, а также будет совершать насильственные территориальные приобретения в Закавказье и Средней Азии. США будут сведены к уровню страны с доминацией в Северной Америке, а НАТО превратится в приют части европейских стран, которых Кремль оставит в покое в обмен на признание его доминации над захваченным военным путем евроазиатских пространств.

В результате, Трамп "вернет не величие Америки в мире", как он заявляет об этом в предвыборной кампании, а лишь получит доминацию к югу от южной границы и только до Панамского канала. Варшава почувствует ошибочность своей политики давления на Украину, поскольку будет под опасностью широкомасштабного российского военного вторжения, страны Балтии и Молдова будут возвращены в состав нового путинского СССР, Финляндия потеряет часть приграничных с РФ территорий. Это будет ценой промедлений с реальной помощью новейшими вооружениями Украине.

Поэтому то, что сейчас делает часть политиков в США и Европе не просто хуже варианта нового Мюнхенского заговора 1938 года, приведшего ко Второй мировой войне, это захоронение на десятилетия, а может и дольше демократических ценностей, которые не проявили иммунитета сопротивления русскому ковиду путинизма, реванша диктаторских режимов. Этого ни в коем случае нельзя допустить.

Поэтому выход только один: "демократические силы всех стран мира – объединяйтесь!"