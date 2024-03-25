То, что руководителей антикоррупционных органов хотят иметь возможность отправлять на фронт и этим на них давить, явно свидетельствует о том, что и НАБУ, и ГБР, и САП действительно стали независимыми, и именно это не всем нравится.

Общество должно выступить против внесения таких норм в законодательство — не говоря уже об их реализации! На фоне того, что относительно юных аспирантов хотят не трогать, попытки отправлять на войну руководство НАБУ/ГБР/САП удивительны особенно.

Сегодня, кстати, в США увеличение военной помощи Украине поддерживают лишь 30 процентов, а сохранение её на нынешнем уровне — 26%, то есть всего за военную помощь не меньше, чем сейчас, — только 56 процентов: большинство почти условное. Если же на фронт пойдут люди из руководства НАБУ, ГБР и САП, в Америке, очень чувствительной к таким вещам, проукраинское пока ещё большинство сразу станет меньшинством, и политикана это мгновенно отреагируют.

В таких условиях уже сейчас растёт роль дополнительного/запасного антикоррупционного механизма, который может превратиться в основной, — контроля со стороны посольства США в Украине, уже получающего огромную соответствующую кадровую помощь из Штатов.

Американцы и будут тщательно следить за каждым делом — чтобы кто-то обязательно сел и вернул всё, что украл. Или — чтобы сели те, кто неправомерно обвинили честного человека. Но кто-то должен сесть. Тогда и помощь Украине в США станут поддерживать больше.