'С избранием Трампа мы вступаем в зону серьезных рисков': дипломат объяснил, чего ждать Украине

С приходом к власти в США президента Дональда Трампа Украина вступит в зону серьезных рисков. Последние заявления республиканца свидетельствуют о намерениях заморозить войну на условиях, приемлемых для РФ, что означало бы капитуляцию для Украины. Поэтому необходима полная мобилизация всего украинского общества для противостояния России.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. В частности, он прокомментировал последние заявления Трампа о том, что тот якобы "понимает чувства" РФ из-за намерений Украины вступить в НАТО, а также о планах встретиться с Владимиром Путиным в течение полугода.

"Кардинально нового мы не услышали ничего от Трампа по отношению к Украине. Мы и мир все еще ожидаем окончательного его ответа по урегулированию, какими именно будут параметры его мирного плана для Украины. Из того, что мы слышим сейчас уже от самого Трампа, в принципе, никаких оснований нет даже на минимальный позитив. С избранием Трампа мы вступаем в зону серьезных рисков", – сказал дипломат.

Олег Шамшур добавил, что поэтому не понимает, "откуда такой энтузиазм и у наших власть имущих, и у украинского общества, по крайней мере, его половины, если верить социологическим опросам", относительно того, что при правлении Трампа будет прекращена война на приемлемых для Украины условиях.

"Я этого не вижу, и то, что вы сказали, как раз и свидетельствует, что позиция относительно членства Украины в НАТО не изменима, а соответственно, и позиция относительно гарантий безопасности. И его трактовка причин и предпосылок полномасштабного вторжения России также является для нас абсолютно неприемлемым и неправильным", – сказал он.

После этих заявлений, по словам Шамшура, уже можно представить, что давление будет оказываться именно на Украину, на ее руководство, чтобы прекратить войну на условиях, приемлемых не для Украины, а для Трампа и Путина.

"В этом смысле все выглядит достаточно, я бы сказал, тревожно и даже уныло. Если быть уж таким откровенным, это планы капитуляции Украины. К сожалению, нет оснований даже для очень сдержанного оптимизма, но надо, опять же, быть реалистом, смотреть на вещи такими и воспринимать их такими, какие они есть, и готовиться для того, чтобы минимизировать неблагоприятные, плохие последствия для Украины. Для этого нужно не только надеяться на наших партнеров, но и думать о том, что мы можем сделать сами", – считает дипломат.

Он также прокомментировал статью газеты The New York Times, по данным которой Трамп стремится не только закончить войну без гарантий безопасности для Украины, но и сократить обязательства США по безопасности в Европе в целом:

"Это абсолютно правильно. Это именно и есть то, что окончание войны будет происходить на условиях, приемлемых не для Украины, а для Путина и Трампа. Это фактически дать передышку России и превратить войну снова в постоянную европейскую институцию. Уже понятно, что эта ситуация требует совершенно иного качества поддержки Украины со стороны европейцев, которые должны осознать, что единственная надежда на то, чтобы восполнить недоснабжение оружия, прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, могут только они – европейцы".

Олег Шамшур также добавил: необходимо отбросить иллюзии о том, что Трамп решит все проблемы. На самом деле, он их не решит, "и это требует полной мобилизации всего украинского общества без исключения для противостояния России".

"Нынешние условия требуют от нас действовать именно таким образом, поскольку наша страна действительно сейчас находится перед очень серьезными рисками и очень велика опасность для ее национальных интересов", – подытожил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее руководитель Госдепа США Энтони Блинкен допустил, что в 2025 году Украина и РФ могут начать переговоры об окончании войны, поэтому сейчас, по его словам, Белый дом пытается обеспечить Украину более сильными позициями. Госсекретарь также сказал, что сдерживание российского агрессора может иметь разные формы, в том числе привлечение иностранных миротворцев.

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