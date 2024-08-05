Ротация, демобилизация и гарантированное обеспечение военных: Порошенко призвал Раду принять важные законы

"Европейская Солидарность" настаивает на принятии законов о ротации, демобилизации, а также о гарантированном обеспечении каждого военнослужащего всем необходимым по натовским стандартам. Эти решения станут дополнительной мотивацией и для тех, кто уже в армии, и для тех, кто только присоединится к ВСУ.

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Об этом сказал Петр Порошенко на брифинге.

"Нам нужно немедленно принять пакет законопроектов по мотивации военнослужащих, не автобусами ТЦК на улицах, а принятием закона о ротации, принятием закона о демобилизации, принятием закона о гарантированном обеспечении каждого военнослужащего всем необходимым из натовского перечня "Защити воина", – подчеркнул пятый Президент Украины.

"Каждый, кто идет на фронт, должен быть четко убежден, что у него все необходимое – от рации до тепловизора, от боеприпасов к оружию, от необходимого детального обучения до необходимой формы, чтобы он мог выполнять свои обязанности", – подчеркнул Порошенко.