Встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске стартует около 19:00 по Гринвичу. Американский лидер вылетит в Вашингтон в тот же день.

Об этом со ссылкой на Белый дом пишет Reuters. Ранее свою версию "повестки дня" обнародовали в Кремле – и она несколько отличается от того, к чему готовится Трамп.

Что известно о расписании саммита на Аляске

В официальном пресс-релизе Белого дома указано, что встреча Трампа с Путиным начнется в Анкоридже штата Аляска в 11:00 по местному времени (19:00 по Гринвичу или 22:00 по Киеву).

"Трамп покинет Белый дом в 6:45 утра по восточному времени (10:45 по Гринвичу) в пятницу и отправится из Анкориджа в 17:45 по времени Аляски в тот же день. Он должен вернуться в Белый дом рано утром в субботу", – цитирует Reuters заявление Белого дома.

Что предшествовало

В Кремле ранее обнародовали несколько иную информацию: мол, встреча на Аляске стартует в 11:30 по местному времени (в 22:30 по Киеву).

В Москве также заявили, что еще днем 14 августа самолет с российским диктатором на борту вылетел из Москвы в направлении Анкориджа на Аляске. Впрочем, по состоянию на утро 15 августа известно, что долетели до этого американского штата российские пропагандисты и члены российской делегации, в частности министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Сам же диктатор, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, вдруг "вспомнил" о крайне важных делах – и решил заглянуть на Магадан, чтобы побывать на одном из тамошних предприятий. Когда Путин прилетит на Аляску – пока неизвестно.

В целом же, по версии советника Путина Юрия Ушакова, который входит в состав российской делегации, переговоры российского диктатора с президентом США начнутся с разговора тет-а-тет, в нем, кроме Путина и Трампа, участие примут только переводчики.

Далее же якобы дойдет очередь до переговоров делегаций, которые обсудят "более широкие задачи обеспечения мира и безопасности", "региональные вопросы" и "будущее сотрудничество РФ и США в торгово-экономической сфере".

Трамп и его окружение, напомним, ранее неоднократно ключевой темой встречи называли завершение российско-украинской войны и оценку готовности РФ к прекращению агрессии.

В российскую делегацию во главе с Путиным войдут Лавров, Дмитриев, Ушаков, а также министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр финансов РФ Антон Силуанов.

США будут представлять Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов США Скотт Бессент и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог в состав делегации не включен.

По итогам переговоров в Кремле анонсировали совместную пресс-конференцию Трампа и Путина.

