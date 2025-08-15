'Путин должен серьезно отнестись к предложению Трампа': Мерц озвучил ожидания Европы от встречи на Аляске

Российскому диктатору Владимиру Путину стоит серьезно рассмотреть предложение президента США Дональда Трампа о переговорах и после встречи на Аляске начать диалог с Украиной без предварительных условий.

На такое развитие сценария надеются европейские партнеры. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает "Укринформ". В Европе в очередной раз подчеркнули, что Украине нужен надежный мир.

Переговоры должны привести к прекращению огня

"Через три с половиной года после нападения на Украину, нарушившего международное право, Россия имеет возможность договориться о прекращении огня и прекратить боевые действия. Мы ожидаем, что Путин серьезно отнесется к предложению президента Трампа о переговорах и начнет переговоры с Украиной без условий после встречи на Аляске", – подчеркнул он.

По словам Мерца, в последние дни Германия вместе с Украиной и ее европейскими партнерами очертила путь к миру, который обеспечивает ключевые интересы безопасности как Европы, так и Украины. Поэтому целью должен стать саммит с участием президента Владимира Зеленского, на котором будет достигнута договоренность о прекращении огня. Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности, а территориальные вопросы могут решаться только с согласия украинского народа.

Европа настроена на справедливый мир

"Мы четко и сплоченно передали эти сообщения президенту Трампу по дороге в Анкоридж. Я поддерживаю с ним связь по этому вопросу", – сказал немецкий политик.

Канцлер подчеркнул, что Трамп теперь имеет возможность сделать весомый шаг к миру, поэтому заслуживает благодарности за эту инициативу и координацию в течение последних дней. Мерц отметил, что во время прошлой встречи европейские партнеры заверили главу Белого дома, что будут поддерживать Украину и Трамп может на это рассчитывать.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на видеоконференции с президентом Дональдом Трампом, европейскими лидерами и генсеком НАТО было согласовано пять общих принципов для завершения войны. Глава государства отметил что, американский лидер выразил готовность предоставить гарантии безопасности Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 августа Зеленский прибыл в Германию с рабочим визитом. В Берлине он встретился с федеральным канцлером Фридрихом Мерцом, после чего совместно была проведена видеоконференция с европейскими политиками и президентом США Дональдом Трампом.

