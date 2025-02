Россия 'замахнулась' на новые территории в Украине: в ISW объяснили, что стоит за требованиями Кремля

Кремль в который раз дал понять, что не желает идти на территориальные уступки в каких-либо будущих мирных переговорах относительно завершения войны. Он повторил свои цинические требования к Украине, заявляя, чтобы она уступила России дополнительную территорию на востоке и юге, а также расформировала свою армию.

Москва продвигает эти нарративы через своих пособников, которые все еще находятся в международных организациях. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В частности, 17 февраля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности заявил, что Украина "безвозвратно потеряла" Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

Он намекнул, что мирные переговоры должны "исправить" ситуацию в этих областях и что Украина должна "уступить" остальные их части, которые сейчас контролирует.

"Небензя требует, чтобы Украина уступила примерно 30% территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые сейчас не оккупированы Россией (в настоящее время российские войска оккупировали около 99% территории Луганской области)", – отметили в ISW.

Также российский пропагандист требовал, чтобы Украина в будущем стала "демилитаризованным" нейтральным государством и не присоединялась ни к каким альянсам или блокам безопасности. В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность территориальных уступок со стороны Кремля во время предстоящих переговоров.

Аналитики напомнили, что российский диктатор Владимир Путин в июне 2024 года заявил, что Украина должна вывести свои войска из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, "передав" России любые неоккупированные территории в пределах них. Так что Небензя, похоже, возобновляет это требование перед двусторонними американо-российскими переговорами.

"Специальный представитель президента США по вопросам России и Украины Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности 15 февраля заявил, что Россия должна пойти на территориальные уступки в ходе переговоров, а госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля отметил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война закончилась так, чтобы защитить суверенитет Украины", – подчеркнули в ISW

Там добавили, что Небензя и Лавров также категорически отвергли участие Европы в будущих мирных переговорах и обвинили европейские страны в агрессивности России. Так, первый заявил, что страны Европейского Союза и Великобритания "не могут" достичь каких-либо договоренностей с РФ и не могут быть участниками каких-либо будущих соглашений относительно войны. Он обвинил европейские страны в "ослепленности" русофобией и нереалистичности мирных переговоров.

Со своей стороны Лавров подверг сомнению, почему европейские страны должны участвовать в переговорах, и намекнул, что европейские лидеры лишь хотят продолжить войну, чтобы победить РФ и "подготовиться к предстоящей войне между Россией и Европой".

Аналитики напомнили, что российские власти ранее сосредотачивали свои информационные операции против НАТО, обвиняя Альянс в заговоре и подготовке к предстоящей войне с РФ.

"Российские обвинения в том, что европейские страны и ЕС в целом (неявно, в отличие от США) действуют агрессивно в отношении России, являются заметным информационным искажением и, вероятно, указывают на новую попытку Кремля вбить клин между США и Европой, используя напряженность, очевидную на недавней Мюнхенской конференции", – убеждены в ISW

Как сообщал OBOZ.UA, ранее аналитики указали, как Россия создает информусловия для нарушения потенциального мирного соглашения с Украиной. В частности, власти страны-агрессора официально повторили свою позицию о том, что Украины якобы "не имеет суверенитета".

