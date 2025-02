Россия создает информусловия для нарушения потенциального мирного соглашения с Украиной: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями

Власти страны-агрессора России официально повторили свою позицию о том, что у Украины "нет суверенитета". Так Кремль намекает, что Киев не имеет права вести с ними переговоры или что любые соглашения, достигнутые с украинцами в будущем, недействительны.

Сейчас Москва делает все, чтобы выдвигать информационные условия для нарушения ею какого-либо достигнутого соглашения на том основании, что украинские власти якобы не имели "законного права его заключать". О намерениях, которые преследует агрессор, рассказали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

В частности, 16 февраля спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия скорректировала свой подход к потенциальным переговорам с Украиной, поскольку у та якобы имеет "дефицит" суверенитета. Он утверждал, что решение Киева не подписывать мирное соглашение, которое они обсуждали еще весной 2022 года в Стамбуле, свидетельствует о том, что Россия "не может верить Украине на слово".

После того события официальные лица Кремля неоднократно заявляли, что Запад заставил Украину отказаться от Стамбульского соглашения, и поэтому ей "не хватает суверенитета". Сейчас же Песков также продолжил давние попытки Кремля положить вину за полномасштабное российское вторжение, утверждая, что Украина "была бы невредимой", украинское правительство "не издевалось бы над россиянам" на востоке, не было бы "гражданской войны", и что у "россиян" на востоке Украины не было бы "желания отделяться от Украины", если бы она "выполнила условия Минских договоренностей".

"Минские соглашения были чрезвычайно благоприятны для России, не возлагая никаких обязательств на Москву, однако российские ставленники постоянно нарушали их при поддержке РФ", – напомнили в ISW.

Кроме этого, в дни Мюнхенской конференции по безопасности прокремлевские госСМИ опубликовали интервью с пророссийским бывшим депутатом ВРУ Виктором Медведчуком, чтобы повторить ложные нарративы Кремля о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского.

"Интервью Медведчука и заявления Пескова продолжают подвергать сомнению готовность Москвы добросовестно вести переговоры об урегулировании войны и выдвигают информационные условия для нарушения Россией любого достигнутого соглашения на том основании, что украинское правительство "не имело законного права" его заключать", – пояснили аналитики.

Они подчеркнули: президент США Дональд Трамп недавно повторил, что Украина примет участие в любых переговорах с Россией по прекращению войны. А госсекретарь США Марко Рубио 16 февраля заявил, якобы российский диктатор выразил Трампу свое желание прекратить войну во время их последнего телефонного разговора, но чиновник подчеркнул, что Путин должен сопроводить свое заявление действиями в ближайшие дни и недели, чтобы показать, серьезные ли его намерения.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 февраля американские издания известили, что высокопоставленные чиновники администрации США направились в Саудовскую Аравию, чтобы начать мирные переговоры с представителями России и Украины. В Офисе президента ответили, что на этих мероприятиях в Саудовской Аравии украинской делегации не будет, потому что у военно-политического руководства Украины "нет тем" для обсуждения с россиянами.

