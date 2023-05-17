Россия закрыла все пути для переговоров, Крым придется освобождать силой, – Джемилев

Россия закрыла все пути для переговоров с Украиной о Крыме. Поэтому в настоящее время другого метода освобождения полуострова, кроме военного, не остается.

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Об этом заявил лидер крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев в интервью "Укринформу". Он напомнил, что на переговорах с Москвой после полномасштабного вторжения Киев отстаивал позицию, согласно которой агрессор должен был отойти на границы до 24 февраля 2022 года, а вопросы оккупированных территорий Крыма и Донбасса необходимо решать путем переговоров.

"Но почти сразу устами спикера Путина Пескова было сделано заявление, что вопрос Крыма обсуждаться не будет. Одним словом, они сами закрыли все пути для переговоров. И сейчас другого пути, кроме военного, не остается", – сказал Джемилев.

Он добавил, что часто ему звонят земляки из Крыма и говорят: "Да хоть превратите здесь все в ад, мы готовы к этому, только скорее приходите".

Джемилев подчеркнул, что без освобождения полуострова у крымскотатарского народа нет перспектив. После оккупации полностью остановился процесс возвращения в Крым крымских татар из Средней Азии, туда заселяют только россиян или "послушных представителей других народов".

"За годы оккупации, по самым скромным подсчетам, они доставили туда не менее миллиона своих граждан. Такое впечатление, что Россия так плотно заселена, что у них нет земли: 17 млн кв. км – это же маловато, не правда ли? И вот они заталкивают свое население на 26 тыс. кв. км Крымского полуострова", – сказал лидер крымских татар.

Он добавил, что для РФ Крым – всего лишь военная база, вокруг которой оккупанты хотят видеть лояльных граждан, "а крымские татары таковыми не являются".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сторонники РФ покинут Крым через керченскую паромную переправу, как только ВСУ зайдут на территорию полуострова. Керченский мост в дальнейшем станет ненужным.

– По словам Буданова, целью Украины в вопросе завершения войны является создание демилитаризованной зоны на границах с РФ глубиной не менее 100 км.

– Американский политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что ВСУ не придется вторгаться в Крым в рамках контрнаступления. Они могут просто взять в заложники всех оккупантов, получив большое преимущество перед противником.