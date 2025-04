Россия пытается сорвать соглашение Украины и США по ископаемым: в ISW объяснили цель Кремля

Официальные лица страны-агрессора РФ продолжают пытаться подорвать соглашение Украины и США по поводу полезных ископаемых. Они продвигают потенциальные американо-российские проекты по добыче редкоземельных элементов, утверждая об интересе Вашингтона, хотя стороны не подписывали никаких документов.

На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По мнению аналитиков, Кремль пытается подорвать цели администрации Дональда Трампа по поводу связи американо-украинских экономических интересов, представляя себя торговцем редкоземельными товарами, который якобы превосходит Киев.

В частности, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что американские компании "заинтересованы" в таких совместных с РФ проектах относительно редкоземельных элементов и что они являются первым шагом к улучшению двусторонних отношений, хотя Москва и Вашингтон не подписывали никаких документов на этот счет.

31 марта генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил аффилированному с Кремлем изданию "Известия", что официальные лица России и США начали обсуждение совместных проектов по редкоземельным минералам. Накануне российской службе Би-Би-Си он говорил, мол, американо-российское экономическое сотрудничество должно быть в центре внимания, если США хотят покончить с войной в Украине, но такое сотрудничество начнется только после завершения мирных переговоров.

"Кремль пытается подорвать цели администрации Трампа по поводу связи американо-украинских экономических интересов из-за американо-украинского соглашения относительно полезных ископаемых, представляя Россию как торговца редкоземельными товарами, который превосходит Украину", – оценили в ISW заявления россиян.

По словам аналитиков, ныне Белый дом стремится использовать американо-украинское соглашение для установления конкретных экономических интересов США в Украине в рамках своих усилий по превращению страны из исключительно получателя военной помощи в экономического партнера. Экономическое же сотрудничество, к которому стремится Россия со Штатами, не сдержит агрессора от повторного вторжения в Украину в будущем и не будет способствовать достижению целей администрации Трампа относительно экономической связи США и Украины.

Специалисты отмечают, что такое сотрудничество также ускорило бы восстановление российской армии быстрее, чем в противном случае. Кроме того, доступ России к полезным ископаемым на временно оккупированных территориях Украины, вероятно, расширит возможности Китая получить доступ к этим ресурсам. По крайней мере, с 2005 года Россия сотрудничает с КНР в добыче российских редкоземельных материалов. Российские компании также участвуют в текущих и потенциальных проектах по разведке месторождений в разных странах Африки.

"ISW продолжает оценивать, что Россия использует экономические стимулы, не связанные с войной в Украине, чтобы потребовать от США уступок по войне в Украине. Эти уступки приведут к потере влияния, которое является решающим для заявленной цели американского президента Дональда Трампа относительно достижения крепкого и взаимовыгодного мира в Украине", – подытожили аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне намерений США и Украины подписать соглашение по поводу полезных ископаемых западные издания начали писать, якобы на это нет шансов. В частности, The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что прописанные американской стороной в новом проекте условия являются категорически неприемлемы для украинской стороны.

Издание Bloomberg написало, что для реализации условия о полезных ископаемых Украина потребует от США дополнительных инвестиций и обеспечения более выгодных условий для страны. Аналитики считают, что Вашингтон, осознавая серьезность беспокойства Киева, может пойти на уступки в переговорах.

В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, мол, президент Украины намерен отказаться от соглашения. По его словам, если Киев выйдет из этой договоренности, Владимир Зеленский столкнется с "большими проблемами".

