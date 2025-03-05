Мирный договор не может означать капитуляцию Украины, – Макрон

Все инициативы, которые касаются мира в Украине, "должны вести в правильном направлении". Мир не может быть заключен любой ценой и не может стать капитуляцией Украинского государства.

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Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в обращении к нации 5 марта. Его речь транслировалась онлайн.

Политик обратил внимание на опасность развязанной Россией войны не только для Украины, но и для всего континента. В этом контексте он напомнил, что украинцы борются "не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы".

Макрон поприветствовал мирные инициативы, но подчеркнул: "Мир не может быть заключен любой ценой. Мир не может стать капитуляцией Украины, мир не может стать разрушением Украины".

"И мы не можем принять в виде "мира" перемирие, которое будет нестабильным. Мы должны не забывать о том, что в 2014 году Россия вторглась на территорию Украины. И мы тогда подписали Минские договоренности, которые РФ нарушила! Их нарушила именно Россия. Они не смогли придерживаться своих обязанностей. И сегодня мы больше не можем верить России на слово", – добавил он.

Президент подчеркнул, что Украина имеет право на безопасность. Европа работает в этом направлении.

Париж продолжит поддержку Киева, чтобы украинцы были в сильной позиции на переговорах с Кремлем, "чтобы они могли достичь мира на своих условиях". "И это важно и для них, и для нас", – подчеркнул глава государства-союзника.

Как писал OBOZ.UA, Эммануэль Макрон также объявил, что он решил начать разговор о стратегической защите Европы с помощью французского ядерного оружия. Более детально об обращении президента Франции к нации 5 марта читайте в нашем материале по ссылке.

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