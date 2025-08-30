Есть вещи, которые приходится повторять.К сожалению.Но после очередного ракетного удара, как мне кажется, стоит поработать попугаем.Это вопрос целеуказания, понимания реалий. У наших граждан, даже после 3,5 лет полномасштабного, с этим проблемы.Как говорил один из уважаемых мной людей: давайте определимся с дефинициями.

1. Целью РФ не есть сухопутный коридор в Крым или окончательное присоединение Донбасса.Целью РФ есть прекращение существования украинской государственности.

Это можно не обсуждать. И спорить бессмысленно. Это надо запомнить, как аксиому. Посмотрите на происходящее в разрезе этого тезиса и все моментально станет на свои места. Пазл сложится.

Не уничтожение мирного населения, не захват территорий, не нанесение необратимого ущерба экономике - именно ликвидация украинского государства, как такового.

2. России не нужен мирный договор, Россия не заинтересована в паузе в военных действиях. Ей нужно достичь цели.Стоимость этого никакого значения не имеет. Результат важнее. Если на то, чтобы сменить у нас власть и флаг понадобится триллион денег и миллионы жизней, они их потратят.Способность к регенерации у них, как у медузы, война для стада привычнее и понятнее мира, денег для убийства всегда надо меньше, чем на строительство светлого будущего.

3. Нам не предлагают мир - не питайте иллюзий. Нам предлагают капитулировать. Капитулировать, добровольно отдать то, что они не завоевали, смазать себя майонезом, взять в зубы веточку укропа и ждать пока нас соизволят окончательно зажарить и дожевать.

4. Нам не предлагается выход, нам предлагается смерть. Причем, недостойная.То, что мы сейчас пытаемся получить гарантии безопасности, это красивая надежда, но никак не надежный зонтик. Зонтик - это собственная сильная армия и передовое вооружение. Ничто другое нас не сохранит.

5. Я могу любить или не любить Зеленского и его окружение, но то, что они не бегут, подняв хвосты, подписывать предложенное, это правильно. Нам на условиях русских ничего не светит. Смотри пункт первый.

6. Мир нужен, несомненно. Но мир, который нас уничтожит, наверное, не самый лучший вариант. А другого пока нет. Еще раз: давайте без иллюзий. Иллюзии убивают надежнее, чем ракеты и бомбы, они не дают реально оценивать перспективы.На сегодня перспективы заключения договора, обеспечивающего более-менее справедливый мир, равны нулю. Точка.Нам предлагают так или иначе подчиниться насилию и согласиться с его результатами.Но это вовсе не означает, что после этого нас недотрахают, а потом не перережут горло.Обязательно перережут. Согласно историческим традициям. И дотрахают. Согласно им же.

Поймите вы наконец. Не бывает хороших и достойных капитуляций. Не бывает.