Блог | Россия посеяла ветер – пришло время жатвы
Посеешь ветер - пожнешь бурю.
Что еще можно сказать вам, недорогие россияне?
Были у вас шансы дружить с нами, купить нас или уничтожить нас, но вы пролюбили все три.
Дружить вы не умеете.
Купить пробовали, но у вас с этим, как с дружить - плохо получается.
И с уничтожить не задалось, хотя, как вам казалось, тут шанс был почти 100%.
Вы посеяли ветер. Ни один внешний враг и помыслить не мог о том, чтобы нанести вам такой ущерб! Но вы - чемпионы по членовредительству, все сделали сами!
Я не буду пугать вас мрачными перспективами - это бесполезно.
Но хочу сказать: зря вы в свое время пролюбили три вышеперечисленных шанса.
Мы не злопамятные, но память у нас хорошая. И крики ваших не интересующихся политикой - а нас за что? - нас вряд ли разжалобят.
Ветер вы посеяли.
Теперь настала пора жатвы.