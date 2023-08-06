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Ян Валетов
Ян Валетов
Украинский писатель-фантаст и блогер

Блог | Россия посеяла ветер – пришло время жатвы

Россия посеяла ветер – пришло время жатвы

Посеешь ветер - пожнешь бурю.

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Что еще можно сказать вам, недорогие россияне?

Были у вас шансы дружить с нами, купить нас или уничтожить нас, но вы пролюбили все три.

Дружить вы не умеете.

Купить пробовали, но у вас с этим, как с дружить - плохо получается.

И с уничтожить не задалось, хотя, как вам казалось, тут шанс был почти 100%.

Вы посеяли ветер. Ни один внешний враг и помыслить не мог о том, чтобы нанести вам такой ущерб! Но вы - чемпионы по членовредительству, все сделали сами!

Я не буду пугать вас мрачными перспективами - это бесполезно.

Но хочу сказать: зря вы в свое время пролюбили три вышеперечисленных шанса.

Мы не злопамятные, но память у нас хорошая. И крики ваших не интересующихся политикой - а нас за что? - нас вряд ли разжалобят.

Ветер вы посеяли.

Теперь настала пора жатвы.

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