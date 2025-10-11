'Россия не может позволить себе второй фронт': экс-директор ЦРУ напомнил об Асаде и Армении

Массовое вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши, полеты самолетов страны-агрессора в воздухе Эстонии и другие аналогичные действия России в последнее время не были случайны. И хотя это трудно назвать скоординированной российской операцией, им предшествовало решение военно-политического руководства РФ. Но очень сомнительно, что Россия в состоянии открыть в Европе или где-то еще второй фронт.

Видео дня

Так считает генерал, бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США и экс-директор ЦРУ Дэвид Говелл Петреус. В интервью немецкому вещателю он напомнил, что Россия из-за войны в Украине даже не смогла оказать военную помощь своим "союзникам".

Возможности страны-агрессора

"Сейчас Россия не может позволить себе открыть где-то второй фронт. Она даже не имела сил помочь Армении или Башару Асаду. Подумайте об этом: когда Башар Асад впервые подвергся давлению в Сирии, российские ВВС бросились ему на помощь вместе с ливанской "Хезболлой" и иранским Корпусом стражей революции. На этот раз никого из них там не было. Именно поэтому силы сопротивления Ахмеда аш-Шараа смогли свергнуть режим, который находился у власти более 50 лет", – напомнил американский генерал.

Вспоминая Армению, Дэвид Петреус имел в виду эпизод Второй Карабахской войны, когда в 2023 году в ответ на отказ Армении вывести подразделения своих вооруженных сил с территории бывшей Нагорно-Карабахской республики Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции "Возмездие". Армения назвала это вторжением и обратилась с просьбой помощи к Кремлю, но не получила никакого ответа.

Возможности Украины

Американский генерал соглашается со словами президента США Дональда Трампа, что Украина "может и должна вернуть свои территории". Но он отмечает, чтотакие возможности напрямую зависят от партнеров Украины.

"Сейчас это все еще скорее стремление, чем реалистичная перспектива. Оно и может остаться стремлением, если мы не предоставим Украине значительно большей поддержки, как я всегда требовал. Я хочу, чтобы они не только сдерживали россиян на передовой, как делают это сейчас, но и возвращали инициативу", – отметил Дэвид Петреус.

Он добавил, что тактика Киева "воевать, когда это возможно, с помощью беспилотных систем, чтобы не было больших человеческих потерь", является удачной и необходимой.

Возможности Европы

Готов Кремль открыть где-то еще второй фронт, или нет – Европа к возможной российской агрессии готова, считает американский военный.

"Думаю, что Европа все больше берет на себя ответственность за безопасность. Когда вы видите, что расходы на оборону растут с двух до трех с половиной процентов ВВП – это очень значительно. Если добавить все дополнительные расходы, такие как развитие инфраструктуры, чтобы военные могли перекинуться дальше на восток, то вообще получится около пяти процентов", – отметил он.

Но здесь есть нюанс. По мнению Дэвида Петреуса, существует опасность того, что каждая страна вместо поиска синергии совокупных военных потенциалов "построит собственную систему, что может привести к так называемому "зоопарку для малышей" различных моделей вооружения".

Как сообщал OBOZ.UA, НАТО рассматривает возможность более решительного ответ на все более провокационные действия российского диктатора Владимира Путина. Среди вариантов – развертывание вооруженных беспилотников вдоль границы с Россией и ослабление ограничений для пилотов, которые позволят им открывать огонь по российским целям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!