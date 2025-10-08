'Россия хочет посеять раздор': Фон дер Ляйен заявила о гибридной войне против Европы

Страна-агрессор Россия начала гибридную войну в Европе, которая стала следствием неоднократных нарушений воздушного пространства ЕС. Подобные действия Кремля направлены на то, чтобы посеять раскол в Европе и ослабить поддержку Украины.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Европарламента в Страсбурге. Она призвала не только реагировать, но и сдерживать провокации Москвы, поскольку в противном случае "серая зона будет только расширяться".

"Это преднамеренная и целенаправленная теневая кампания против Европы... Россия хочет посеять раздор. Мы отвечаем единством. Именно итальянские пилоты в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО сопровождали российские самолеты из неба Эстонии. Украинские эксперты делятся опытом на передовой, чтобы помочь государствам-членам противодействовать вторжениям дронов", – сказала глава Еврокомиссии.

Оборонная кампания ЕС должна набирать обороты

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европе необходимо как можно быстрее получить стратегические возможности для оперативного реагирования.

"И мы должны быть способны реагировать в режиме реального времени. Эта работа уже началась", – отметила чиновница.

Она добавила, что сейчас наблюдается наибольший рост оборонных расходов в истории ЕС. В рамках программы "Готовность 2030", которая предусматривает перевооружение к установленному сроку, Европа планирует привлечь до 800 миллиардов евро на нужды обороны. В ближайшее время Еврокомиссия представит дорожную карту реализации этой инициативы.

Политик также напомнила о ключевых проектах, которые должны стать основой программы, среди которых, в частности, "стена дронов".

"Нам нужна система, которая является доступной и пригодной для использования. Для быстрого обнаружения, быстрого перехвата и при необходимости быстрой нейтрализации. Здесь нам есть чему научиться у Украины. Как по возможностям, так и, что еще важнее, по их экосистеме быстрых инноваций. И Украина готова поддержать наши усилия", – отметила она.

Чиновница обратила внимание на проект, направленный на мониторинг и защиту воздушного, морского и наземного пространства восточного фланга НАТО. Она подчеркнула, что для реализации всех запланированных инициатив необходимо усилить европейский оборонно-промышленный комплекс.

По ее словам, борьба с гибридной агрессией России выходит за пределы традиционной обороны. Речь идет о разработке программного обеспечения для беспилотников, производстве запчастей для трубопроводов, создании быстрых киберреагирующих групп и проведении информационных кампаний, направленных на повышение осведомленности граждан.

"Это требует нового мышления для всех нас... И самое главное, мы должны сдерживать всех, кто стремится нанести нам вред", – отметила фон дер Ляйен.

Стоит отметить, что за последние несколько недель Россия устроила серию провокаций в Европе: дроны РФ вторгались на территорию Дании, Польши и Румынии. Кроме того, российские истребители нарушали воздушное пространство Эстонии.

Напомним, 4 октября воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было ограничено, в связи с чем самолеты не могли покинуть воздушную гавань и зайти на посадку. Временные ограничения были связаны с появлением воздушных шаров.

Как сообщал OBOZ.UA, в аэропорту Мюнхена (Германия) дважды за сутки полностью приостанавливали работу, в связи с чем самолеты не могли ни зайти на посадку, ни покинуть воздушную гавань. Причиной остановки аэропорта стало "неподтвержденное обнаружение беспилотников".

