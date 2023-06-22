'Россия должна быть в полной изоляции': Зеленский отметил новый пакет санкций против России

Глава государства Владимир Зеленский анонсировал введение новых санкций против России, который уже утверждается Евросоюзом. Часть его норм подготовлена по предложениям Международной санкционной группы, работающей под председательством бывшего посла США в РФ Майкла Макфола и Офиса президента Андрея Ермака.

Видео дня

Этот пакет дополнительно ограничит доходы России, которые она до сих пор получала в Европе, а также перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций. Об этом политик рассказал во время традиционного обращения к украинцам на своем YouTube-канале.

"Это сейчас одна из приоритетных задач. Все наши партнеры полностью осведомлены о том, насколько критически перекрыть все пути обхода санкций. Государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право", – указал Зеленский.

Отметим, что 11-й пакет антироссийских санкций грозит Кремлю ужесточением торговых ограничений – за счет перекрытия лазеек по обходу санкций. Его на голосовании блокировали Венгрия и Греция. Мятежники выдвигали требования исключить свои компании из международного списка спонсоров войны, куда их внесла Украина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия подписала соглашение с Казахстаном, чтобы в шесть раз увеличить оттуда поставки нефти. Таким образом Берлин решил ограничить закупку топлива у России, что существенно сократит пополнение ее бюджета на войну в Украине.

Представители стран G7 выразили поддержку всем украинцам, которые страдают от постоянных российских ракетных обстрелов. Они пообещали усилить борьбу с ракетной программой Москвы, что должно усложнить для врага нанесение ударов по Украине.