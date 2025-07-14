Россия демонстрирует неуважение к усилиям Турции и США в мирном процессе, – Джелялов

Помехой для мирных переговоров является именно Россия, и она демонстрирует откровенное пренебрежение не только к Украине, но и ко всем странам-партнерам, которые работают над окончанием войны, включая Турцию и США. Позиция Москвы деструктивная и неискренняя, она хочет использовать переговоры для усиления давления, а не для достижения мира.

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В этом убежден чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Нариман Джелялов. В интервью "Укринформу" он раскритиковал действия России и указал на необходимость международной координации, чтобы изменить подход государства-агрессора

"Содержательные переговоры возможны только при условии уважения со стороны РФ к международному праву и суверенитету Украины", – заявил дипломат.

Относительно перспективы переговоров на высшем уровне он отметил: "Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял о готовности к такой встрече. Но пока главным препятствием является деструктивная позиция России – ее неискренность, желание использовать переговоры как инструмент давления, а не достижения мира".

На вопрос о рычагах давления на Москву Джелялов ответил, что Анкара имеет определенные инструменты, но самостоятельно принудить россиян к конструктивной позиции не может.

"Нужна координация с другими влиятельными акторами. Без изменения подхода Москвы говорить о реальных переговорах рано", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, в начале июля в Турции заявили, что могут организовать масштабную дипломатическую встречу между лидерами Украины, США и России. По словам министра иностранных дел Хакана Фидана, Стамбул готов принять Владимира Зеленского, Дональда Трампа, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана за одним столом переговоров.

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