Россия активизировала 'атаки': в ISW объяснили, что стоит за появлением на границе Эстонии путинских 'зеленых человечков'

В Эстонии заявили, что 10 октября перекрыли участок дороги вблизи российско-эстонской границы из-за появления группы российских военнослужащих без опознавательных знаков. Семь вооруженных "зеленых человечков" демонстративно вышли на дорогу и стояли там в течение определенного времени – ранее подобных эксцессов на границах Североатлантического альянса не наблюдалось.

Видео дня

В МИД страны отметили, что россияне "действуют более настойчиво и заметно", хотя и запрещают серьезный рост напряжения на границе. А в Институте изучения войны (ISW) уверены: Кремль начал "нулевую фазу" подготовки к возможной войне с НАТО.

Кремль пугает НАТО "зелеными человечками"

Инцидент с "зелеными человечками" в российской военной форме с российским оружием на границе с Эстонией состоялся 10 октября. Официально же сообщили о нем эстонские чиновники на следующий день.

Так, 11 октября Меэлис Саарепуу, глава Южной префектуры Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии, сообщил, что эстонские власти закрыли почти километровый участок дороги между Варской и Саатсе, часть которой проходит через российскую территорию, из соображений безопасности.

Именно там 10 октября эстонские пограничники заметили семерых вооруженных российских военнослужащих. По словам Саарепуу, форма военнослужащих свидетельствовала о том, что они не являются российскими пограничниками.

В ответ на запрос эстонских пограничников их российские коллеги заявили, что российская деятельность в этом районе является штатной.

На инцидент отреагировал также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Он заявил, что российские войска действуют "несколько более настойчиво и заметно, чем раньше" – однако назвал преувеличенными сообщения о том, что напряжение на границе растет.

"Зеленые человечки" на границе РФ с Эстонией появились на участке, где небольшой отрезок эстонской дороги проходит по российской территории. Движение там временно перекрыто, однако "ничего экстремального на границе не происходит", заявил глава эстонской дипломатии, добавив, что правительство и силовые структуры страны контролируют ситуацию.

Цахкна также отметил, что эстонские власти планируют полностью прекратить использование дороги в будущем, поскольку уже существуют или сейчас строятся альтернативные маршруты в обход российской территории.

Появление российских военнослужащих на границе с Эстонией стало продолжением ряда провокаций со стороны РФ в отношении этого государства, напомнили аналитики. Инциденту предшествовали два нарушения воздушного пространства страны российскими военными самолетами, произошедшие 7 и 19 сентября.

В ISW уверены: перечисленные инциденты точно не являются случайностью или совпадением, они четко указывают на реальные цели Кремля.

"ISW продолжает оценивать, что Россия недавно активизировала свои скрытые и открытые атаки на Европу, и что она вступила в "Нулевую фазу" — фазу создания информационно-психологического состояния — своей кампании по подготовке к возможной войне между НАТО и Россией в будущем. Это событие является первым случаем, когда ISW наблюдает "зеленых человечков" (эвфемизм, который Кремль использует для обозначения российских военных сил в форме без опознавательных знаков), которые действуют вблизи государства НАТО в контексте кампании "Нулевая фаза", – резюмировали аналитики.

Как писал OBOZ.UA, у России возникли проблемы с набором добровольцев на войну против Украины.

Аналитики ISW отметили, что увеличить поток желающих умереть в Украине не помогают даже рекордные выплаты. Те же, кто соглашается на подписание контрактов, по словам российских вербовщиков, преимущественно "очень старые" или больные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!