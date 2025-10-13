'Ничего экстремального не происходит': в Эстонии прокомментировали появление на границе с Россией 'зеленых человечков'. Видео

"Зеленые человечки" на границе РФ с Эстонией появились на участке, где небольшой отрезок эстонской дороги проходит по российской территории. Движение там временно перекрыто, однако "ничего экстремального на границе не происходит".

Ситуацию объяснил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. 12 октября на своей странице в X (Twitter) он успокоил жителей.

Что случилось на границе между Российской Федерацией и Эстонской Республикой

Цахкна назвал сообщения о напряженной ситуации в приграничье преувеличенными. Он отметил, что были зафиксированы лишь несколько российских военнослужащих, которые не нарушали территориальную целостность страны.

"На юго-востоке Эстонии есть дорога, которая на короткое время заходит на территорию России. Местным жителям разрешено пользоваться ею без остановки. В пятницу мы заметили на этой дороге с российской стороны семерых вооруженных российских военнослужащих. Во избежание возможных инцидентов мы временно перекрыли движение", – отчитался глава МИД.

Таллин уже запланировал перестройку этой дороги, чтобы она не нарушала границу. Пока что действует альтернативный маршрут в обход РФ.

"Существующая ситуация – историческая аномалия", – заявил руководитель внешнеполитического ведомства.

"Для ясности: ничего экстремального на границе не происходит. Россияне действуют несколько более напористо и заметно, чем раньше, но ситуация остается под контролем", – подытожил Цахкна.

