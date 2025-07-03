На азербайджанском телевидении уже несколько дней подаётся скандал с рейдом на азербайджанскую диаспору в российском городе Екатеринбурге. Во время рейда российские полицейские 27.06. задержали 50 человек под предлогом их проверки на причастность якобы к убийствам в 2001-11 гг. Двое задержанных погибло- братья Гусейн и Зияддин Сафаровы.

Видео дня

У многих других следы побоев. Азербайджан потребовал расследования и в ответ отменил визит парламентской делегации в Россию. 29.06.2025 министерство культуры Азербайджана сообщило, что в стране отменили все культурные мероприятия, организуемые российскими государственными и частными учреждениями. Это касается, в том числе, концертов, фестивалей, спектаклей, выставок и других культурных событий.

Россия продолжает терять влияние в Закавказье, ярким проявлением чего является новый виток конфликта с Азербайджаном. Одним из главных катализаторов нынешнего обострения стали события в Екатеринбурге, где в ходе операции российских силовиков, погибли двое азербайджанцев, девять были арестованы, а несколько получили ранения. В Баку это вызвало резкую реакцию, министерство иностранных дел Азербайджана вызвало представителя российского посольства и высказало резкий протест.

В азербайджанском парламенте (Милли Меджлисе) произошедшее было названо "грубым нарушением прав человека", депутат Нагиф Гамзаев заявил, что действия силовиков были непропорционально жёсткими, а в адрес одного из задержанных применялись пытки. По мнению азербайджанской стороны, инцидент в Екатеринбурге является частью более широкой тенденции систематического давления на азербайджанскую общину в России, что создаёт серьезные проблемы в двусторонних отношениях. Кроме того, до сих пор не завершён конфликт вокруг сбитого самолёта AZAL (Азербайджанских авиалиний) и Баку всё ещё ожидает официальной реакции от России, которая окончательно теряет свой статус "старшего брата" в Закавказье. Время, когда Баку, как и Ереван с Тбилиси, сдержанно слушали Москву, давно прошло и это видно невооружённым глазом.

Российская внешняя политика на Закавказье — наглядный учебник политических ошибок Кремля, который цепляется за остатки былого влияния, игнорируя реальную трансформацию региона. Кремль продолжает делать ставку на запугивание и демонстрацию силы. Именно это и стало первопричиной очередного международного скандала, в результате которого погибли азербайджанцы, что стало очередным примером серьёзных межэтнических проблем в РФ. Это не просто внутренняя операция, как пытаются представить в российских СМИ, а пощёчина азербайджанскому народу, который игнорировать подобное просто не мог. Можно ли представить, если бы точно так же в Баку задерживали русских.

Сигналы из Баку становятся всё очевиднее: отказ И. Алиева от поездки на парад 9 мая в Москву, протест МИДа, парламентские заявления, бойкот российских культурных мероприятий, но Москва как будто не слышит или не хочет слышать. В Кремле продолжают жить в параллельной реальности, где Азербайджан — "младший партнёр", которого можно игнорировать. В действительности же Россия своей политикой стремительно теряет свои позиции в отношениях с Баку, а также Ереваном и, возможно даже с Тбилиси. Сегодня Азербайджан уже стал частью турецкой стратегии по созданию "Великого Турана" в том числе заполняя вакуум в преддверии ухода ослабевшего "старшего брата".

Совместные турецко-азербайджанские военные учения, политическая координация, газовые и инфраструктурные проекты - и РФ в этом уравнении просто лишний элемент. Москва больше не может предложить Азербайджану ни экономической выгоды, ни военных гарантий и это видят все, кроме самой России. Инцидент в Екатеринбурге стал лакмусовой бумажкой отношения российских властей к этническим меньшинствам. Официальный Баку говорит о пытках, несоразмерной жестокости и систематическом давлении и это происходит в стране, которая ещё недавно позиционировала себя как "друг" азербайджанского народа.

Результатом непродуманных действий Кремля стала потеря репутации России. Прошло уже достаточно времени с момента инцидента со сбитым самолётом AZAL и в этом вопросе всё очевидно, он был сбит ракетой над территорией Чечни, однако, российская сторона до сих пор не предоставила официальную реакцию, внятных извинений или обещания всестороннего расследования. Так не ведут себя союзники, и эта тишина оглушительная для Баку. Кроме того, РФ не воспринимает Азербайджан как равноправного партнёра и там это понимают. Запрет на российские культурные мероприятия — символическая, но действенная акция, Азербайджан даёт понять: "русский мир" здесь больше не в почёте.

Это не просто ответ на убийство в Екатеринбурге, а общее разочарование в российской политике, в её пренебрежении к партнёрству и уважению других. Культура, которую Москва всегда использовала как инструмент "мягкой силы", теперь работает против неё, а другого у России, кроме силовых структур и пропаганды, больше не осталось. Но и с этим в Баку борются: в феврале 2025 года, там объявили о радикальном сокращении штата прокремлёвского СМИ "Sputnik Азербайджан". Как результат - РФ выдавливают из Южного Кавказа.

30.06.2025 двое человек, задержанных в ходе операции в офисе информационного агентства "Sputnik Азербайджан" в Баку, были вывезены с территории агентства на специальных транспортных средствах. Как сообщает Vesti.az со ссылкой на источники в органах власти, в результате операции министерства внутренних дел Азербайджана были задержаны двое сотрудников Федеральной службы безопасности России (ФСБ), работающих в указанном агентстве. Ещё в феврале 2025 года официальным Баку было принято решение о приостановке деятельности агентства "Sputnik Азербайджан" в ответ на агрессивную информационную политику РФ, касающуюся якобы ошибочно сбитого над Чечней пассажирского самолёта из Азербайджана.

На формальном уровне, решение о задержании двух сотрудников российского агентства было принято с целью обеспечения паритета между государственной азербайджанской прессой за рубежом и деятельностью иностранных журналистов на территории страны. Так, численность журналистов "Sputnik Азербайджан" должна была быть приравнена к количеству работников азербайджанских медиа в России. Однако, редакция "Sputnik Азербайджан" не выполнила это требование и продолжила работу в прежнем режиме, не приостанавливая деятельность офиса. Россия как ни в чём не бывало продолжает считать себя "высшей инстанцией" для руководства бывших советских республик, однако, последовательно обжигается – сначала в Украине, затем в Молдове, теперь в Азербайджане.

На постсоветском пространстве внимательно отслеживают "успехи" РФ в так называемой СВО и делают соответствующие выводы. Вполне очевидно, что РФ глубоко увязла в Украине и достаточных ресурсов, чтобы восстанавливать своё влияние на Южном Кавказе у неё уже нет. Россия продолжает жить в прошлом, мня себя новым СССР и не признавая суверенитет и независимость постсоветских стран. Однако, она однозначно теряет своё влияние на них и дальше эта ситуация будет лишь усугубляться. Конфликт РФ с Азербайджаном демонстрируют провал её политики "мягкой силы" и неудовлетворительную работу "Россотрудничества". Мир и стабильность на Южном Кавказе возможны только при признании права проживающих там народов на самостоятельное определение своего будущего без внешнего давления и конфликтов. Игнорирование права на субъектность отдельных народов ведёт к войнам без конца, в которых и Россия может оказаться в проигравших. Главная проблема состоит в том, что Кремль продолжает считать, что может решать, как именно нужно жить соседним странам.