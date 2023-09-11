Российская Федерация объявила о проведении с 8 по 10 сентября так называемых выборов местных оккупационных администраций во временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, а также Крыма и Севастополя. Эти действия грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, и нормы международного права, в частности Устава ООН. Российские псевдо выборы на временно оккупированных территориях ничего не стоят.

Видео дня

Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса оккупированных российской армией украинских территорий. Организуя фейковые выборы в украинских регионах и Крыму, Кремль продолжает делегитимизировать российскую правовую систему. Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнёров осудить эту акцию Российской Федерации и не признавать легитимность какой-либо "администрации", которая будет создана в результате незаконных выборов. Лица, причастные к этим псевдо выборам, в том числе руководство Российской Федерации, представители оккупационных администраций и избирательных структур, обязательно будут привлечены к ответственности. Против них должны быть введены новые международные санкции. Совет Европы (СЕ) решительно осудил нелегитимные фиктивные "выборы", организованные российскими властями на временно оккупированных территориях Украины 8-10 сентября, и назвал их "ничтожными" с точки зрения международного права. Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тина Кокс, Генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович Бурич и Премьер-министр Латвии, ныне занимающий пост Председателя Комитета министров Совета Европы Кристианис Карис объявили в Страсбурге: "Было допущено грубое нарушение международного права, так называемые выборы являются ещё одним примером отрицания Российской Федерацией ценностей демократии, прав человека и верховенства права, поддерживаемых Советом Европы".

По мнению руководства Совета Европы, решение российских властей организовать эти "выборы" является очередным в серии незаконных и опасных решений, принятых официальной Москвой, поскольку Россия была исключена из Совета Европы из-за её агрессивной войны против Украины. Эти фиктивные выборы считаются недействительными в соответствии с международным правом. Совет Европы выразил твердую поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в её международно признанных границах.

Берлин назвал это "голосование" пропагандистской акцией Москвы, а Вашингтон заявил, что США никогда не признают претензий России на какую-либо суверенную территорию Украины. Мир также однозначно отреагировал на псевдо выборы. Великобритания, Канада, Франция, Япония, Объединенные Арабские Эмираты, Молдова, Албания, Эквадор, Гана, Мальта, Швейцария, Бразилия, Габон заявили о полной ничтожности псевдо выборов. В Азербайджане заявили, что любые выборы на территории Украины могут быть легитимными, если они проводятся в соответствии с Конституцией и законодательством этой страны. Во время фейковых выборов Россия нарушает не только украинское и международное законодательство, но и собственное.

Москва хочет использовать псевдо выборы на временно оккупированных российской армией территориях Украины для учёта мобилизационных ресурсов. Командование Сил обороны Украины призвало жителей временно оккупированных территорий не участвовать в организованных захватчиками фейковых выборах. Псевдо выборы России на временно оккупированных территориях Украины ничтожны, они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией земель. По замыслу Москвы, на оккупированных российской армией территориях Украины должны избирать руководителей субъектов федерации и членов местных парламентов, а в аннексированном Крыму депутатов Государственной Думы РФ по одномандатному округу. Но, организуя фейковые выборы, Кремль только продолжает делегитимизацию российской правовой системы. К жителям временно оккупированных территорий приходили домой с бюллетенями, ящиками и в сопровождении российских военных, которых оккупационные власти называют вооруженной охраной. Люди должны были голосовать с украинскими паспортами, студенческими билетами и любыми другими документами украинского образца. Это свидетельствует о провале кампании по российской паспортизации украинцев. Москва ставила задачу до первого сентября всем выдать российские паспорта, и эта задача не выполнена. Фейковые выборы на временно оккупированных украинских территориях — это попытка России закрепиться на них, а также интегрировать украинцев в политическое пространство РФ с целью попытаться легитимировать хоть каким-то образом ситуацию, которую они получили, захватив эти территории. Российские псевдо выборы на территории Украины - незаконные, преступные и недействительные. Организация псевдо выборов сопровождалась сплошными фейками: фальсифицируется количество избирателей, сами избиратели, явка, результаты. В условиях временной оккупации организация волеизъявления технически невозможна. Российские фейковые выборы сопровождаются террором против оккупированного населения, принуждаемого играть роль в этом пропагандистском шоу. Сотрудничество с оккупантами в организации "избирательного процесса" является преступлением. Лица, приобщившиеся к организации российских псевдо выборов, будут нести уголовную ответственность за свои преступления. Любые объявленные результаты фейковых выборов недействительны. Их не будет признавать никто в мире.