Результаты украинского саммита в Саудовской Аравии должны заставить Россию прекратить войну, – Порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что саммит в Саудовской Аравии – это важная инициатива для давления на Россию, а ключевой предпосылкой для мирных переговоров может быть только восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

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"Как побуждать Россию к этому? Во-первых, у нас есть один из лучших дипломатов в мире, который очень эффективно ведет переговоры с Россией. И имя этого дипломата - Вооруженные Силы Украины", - отметил пятый Президент.

"И второй инструмент для мира – санкции. Если мы сократим российский денежный поток, российский экспорт, чтобы ограничить способность финансировать войну, это будет еще одна важная вещь. Саудовская Аравия является ключевым игроком на нефтяном рынке, у нее очень эффективный инструмент в руках" , – констатирует Порошенко.

"Мы говорим не только о Западе. Мы говорим о глобальном Юге и глобальном Востоке с Азией, они также вовлечены в этот глобальный кризис из-за российской агрессии. Я очень рад, что Саудовская Аравия как региональный лидер имеет успех, пригласив Индию, пригласив Бразилию. Я слышал, что Китай также принимает приглашение и будет участвовать в этих консультациях. Это очень важно", - подчеркнул Петр Порошенко.

"Я очень надеюсь, что в результате этого саммита у нас будет коммюнике, которое будет давить на Россию, чтобы она прекратила войну. Это – война не только против Украины, не только против Европы. Это война против всего мира. Потому что сейчас из-за блокирования Россией черноморских портов Украины, украинского зерна 400 миллионов человек в своих странах голодают. Сейчас на 15 процентов из-за России подорожает зерно как основной продукт питания. Это ухудшает жизнь наименее развитых наций, самых бедных в мире. И роль Саудовской Аравии и гостей саммита, безусловно, была бы очень важной ", – резюмировал Петр Порошенко.