'Резонанс был большой': Зеленский рассказал о тайной спецоперации Украины на территории РФ. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о тайной специальной операции Украины на территории Российской Федерации. Это был ответ на российские атаки по железнодорожной инфраструктуре, энергетике и гражданским объектам.

Об этом глава государства сказал на совместном брифинге с председателем Европейского парламента Робертой Мецолой в среду, 17 сентября, на котором присутствовал корреспондент OBOZ.UA. По его словам, некоторые операции были действительно успешными и приобретали значительный общественный резонанс.

Что сказал Зеленский об ударах РФ по Украине и ответах на них

"Достаточно долгое время россияне били по нашим гражданским объектам. Особенно по нашей энергетике, и по железнодорожным объектам также они били. Вы это помните. Это такой страшный момент у нас. Они будут это продолжать. Это понятно", – напомнил президент.

Зеленский также рассказал, что Украина в ответ на такие атаки проводила спецоперации на территории России: "Мы, в свою очередь, делали некоторые ответные операции. Я считаю, что они также были хорошими. Очень хорошие результаты".

По его словам, одна из таких спецопераций длилась два месяца и имела большой общественный резонанс.

"Одна операция шла 2 месяца. И я думаю, что у них есть большой общественный резонанс из-за этой операции. Большой общественный... Кто-то там куда-то не доезжал, кто-то там куда-то не долетал..." – отметил Зеленский.

