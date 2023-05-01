Резников рассказал, какой должна быть победа Украины в войне, и объяснил важность 'Нюрнберга-2'

Победа Украины над Россией может считаться состоявшейся только при условии возвращения всех ее суверенных территорий по укладу 1991 года. Что же касается оккупантов и их руководства, то здесь крайне необходим судебный процесс "Нюрнберг-2", иначе в среде россиян возникнут реваншистские настроения.

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Об этом в эфире телемарафона UA Разом сказал министр обороны Алексей Резников. Он заметил, что перспектива нового исторического трибунала обсуждалась с партнерами в ходе саммита "Рамштайн" 21 апреля.

"Как юрист я свято верю в то, что фундаментом архитектуры безопасности и гарантий, что на Украину россияне не нападут с целью реванша в будущем, будет не только союз с НАТО или двусторонние договоренности с партнерами. Обязательно нужен приговор международного трибунала для военных преступников Кремля и этой банды мафиози. Путин и его окружение должны сесть. Даже если он уже будет заочно осужден…" – подчеркнул глава украинского оборонного ведомства.

Резников добавил, что "Нюрнберг-2" станет четким сигналом новым поколениям россиян. Он даст им понять: хотите быть нормальными, хотите быть частью цивилизации, вести бизнес, путешествовать, отдыхать – ведите себя цивилизованно, по-человечески, оставьте мысли о всяком реванше.

Как сообщал OBOZREVATEL, Резников также рассказал, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже к этому готова.

При этом чиновник заметил, что надеется, что начало контрнаступления наших бойцов станет неожиданным даже для украинцев. По его словам, смысл военной операции заключается в том, что о ней никто не должен знать.