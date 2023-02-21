Резников: антикремлевская коалиция насчитывает 54 государства, все верят в победу Украины

Международные партнеры и союзники Украины решительно настроены на победу нашего государства в войне с Россией. Уже 54 страны присоединились к антикремлевской коалиции – усталости от помощи Киеву у них нет.

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Об этом сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в эфире телеканала FREEДОМ в понедельник, 20 февраля. Он подчеркнул, что партнеры не просто верят в Украину, но и хотят были вовлечены в победу украинского народа над российским агрессором.

Все государства понимают, что нашей армии для превосходства над оккупантами нужно как можно больше оружия. Заявления, звучавшие в начале полномасштабного вторжения о том, что Украина продержится три недели, а Киев – три дня, изменились на то, что "вторую армию мира" можно победить на поле боя.

"Все верят в победу Украины, все хотят этой победы. Сейчас все понимают, что российскую армию реально сдержать и победить. Мы это доказали всему миру. Мир вдохновляется героизмом наших защитников и всех украинцев. И они хотят быть соавторами нашей победы", – отметил он. Резников.

По словам главы Минобороны, партнеры понимают, что ВСУ необходимо идти в контрнаступление, поэтому армия должна получить больше оружия. Он заверил, что на заседаниях в формате "Рамштайн" речь не идет о переговорах с РФ – только о военной помощи Украине.

"Все понимают, что нам нужно остановить россиян и освободить временно оккупированные территории. Я соглашаюсь с Марком Милли в том, что Россия не достигнет своей цели в Украине на поле боя. Ее цель – восстановить советскую российскую империю, поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Эта цель для них недостижима, мы не дадим им это сделать", - добавил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден 20 февраля посетил Киев с неожиданным визитом, послав тем самым мощный сигнал диктатору Владимиру Путину. Западные аналитики предполагают, что визит Байдена может означать предоставление Украине новой, невиданной ранее помощи.