В интервью Зеленского PBS уже не шла речь ни о Победе, ни о границах 1991-го года, ни о нашем контрнаступлении. Президент говорил только о том, как тяжело будет защищать контролируемые территории, и о том, что без помощи оружием ВСУ каждый день будут двигаться назад.

А ещё — о том, что украинцы сейчас думают не про следующий год, а про завтра.

Это было предупреждение Западу с ощутимым подтекстом: не дадите оружия — будут переговоры.

От себя добавлю, что поражение Украины будет иметь непредсказуемые последствия для всей Цивилизации и в любом случае станет поражением Запада — глобальным и позорным.

От решений на этой неделе зависит очень многое.