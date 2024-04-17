Блог | Резкая смена риторики Президентом: без помощи будем идти назад
В интервью Зеленского PBS уже не шла речь ни о Победе, ни о границах 1991-го года, ни о нашем контрнаступлении. Президент говорил только о том, как тяжело будет защищать контролируемые территории, и о том, что без помощи оружием ВСУ каждый день будут двигаться назад.
А ещё — о том, что украинцы сейчас думают не про следующий год, а про завтра.
Это было предупреждение Западу с ощутимым подтекстом: не дадите оружия — будут переговоры.
От себя добавлю, что поражение Украины будет иметь непредсказуемые последствия для всей Цивилизации и в любом случае станет поражением Запада — глобальным и позорным.
От решений на этой неделе зависит очень многое.
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