Весьма похоже, всё идёт к тому, что [возможно, при посредничестве Шольца] Байден ещё успеет предложить Украине и пуйлу вариант мира (именно мира, а не перемирия) с границей по линии огня и немедленным вступлением в НАТО того, что в Украине осталось.

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Если договориться на таких условиях не получится, то при победе Харрис сегодняшний ход событий изменится лишь тогда, когда всё-таки договорятся, но уже по новой линии — которая к тому времени сложится как текущая.

В случае же победы Трампа у Украины ещё будут два с половиной месяца до его инаугурации, то есть пока Байден ещё при власти, чтобы согласиться на тот же вариант, а если россия откажется, то уже при Трампе опция будет иной: в НАТО нас не возьмут, но предоставят достаточно оружия, чтобы свои территории возвратить как можно быстрее.

Альтернатива — долгая кровавая война без РЕАЛЬНОГО оружия и потому всё равно без возврата территорий, а наоборот — с их дальнейшей потерей и, понятно, без НАТО.

В любом случае всеми выбранный путь станет известен не позднее февраля.