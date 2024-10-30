'Решимость, имеющая значение': Зеленский рассказал о результатах саммита Украина – Северная Европа. Фото

Завершился четвертый саммит Украина – Северная Европа, он стал для нашего государства очень продуктивным. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция подтвердили готовность увеличивать поддержку Украины.

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В ходе саммита достигнуты договоренности об усилении украинской системы ПВО, развитии оборонного производства, санкции против РФ и вступление Украины в НАТО, участники также поддержали План победы Украины. О результатах встречи рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства охарактеризовал саммит Украина – Северная Европа как демонстрацию "решимости, которая имеет значение".

"Состоялся уже четвертый саммит Украина – Северная Европа. И это был продуктивный саммит. Лучшее, что можно услышать от партнеров в условиях такой войны: какой следующий шаг можем сделать, чтобы поддержать Украину. Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция готовы увеличивать поддержку нашей защиты", – подчеркнул Зеленский.

Он также конкретизировал ближайшие шаги партнеров, о которых шла речь в ходе саммита.

"Обсудили, как поставить в Украину дополнительные системы ПВО, в частности "петриоты". Договорились увеличивать оборонное производство как в Украине, так и у партнеров. Промышленная база обороны от российской агрессии будет только расти", – заверил президент.

По его словам, представители всех пяти североевропейских государств-партнеров поддержали План победы Украины, который призван приблизить справедливый мир. И, как подчеркнул Зеленский, они готовы убеждать других партнеров, настроенных более скептически, в том, что "решительность может менять историю к лучшему".

Не прошел саммит и без обсуждения перспектив вступления Украины в НАТО.

"Подробно обсудили нашу потребность в геополитической определенности. Приглашение для Украины в НАТО – это способ усилить не только Украину, но и всех партнеров в Альянсе. Это откроет более позитивную перспективу для всех государств-членов НАТО долгосрочно, поскольку поставит точку на имперских амбициях России", – сообщил глава государства.

Да и о санкциях на саммите успели поговорить – в частности, о том, как они могут "убить" российский теневой танкерный флот.

"У нас есть общее понимание и относительно необходимости усилить санкции против России, в частности ограничить способность использовать теневой танкерный флот для финансирования агрессии. Очень важно, чтобы наших партнеров в Северной Европе поддержали в этом все партнеры в Евросоюзе и G7. Путинский теневой танкерный флот – это глобальная угроза, и пора найти решение, чтобы ее преодолеть", – подчеркнул президент Украины.

Напомним, 28 октября Зеленский принял участие в четвертом саммите "Украина - Северная Европа". Глава государства подчеркнул, что российские угрозы эскалацией не должны ослаблять решительность наших партнеров.

Мероприятие состоялось в Рейкьявике – столице Исландии. Третий саммит проходил в Стокгольме (Швеция) в мае этого года. Двое предыдущих провели в прошлом году: в Осло (Норвегия) в декабре и в Хельсинки (Финляндия) в мае.

По итогам саммита Зеленский заявил, что страны Северной Европы оказывают оборонную поддержку Украине, в частности, в производстве оружия, помогают в подготовке к зиме, строительстве укрытий и поддерживают наш План победы.

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