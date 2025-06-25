Об уволенном детективе НАБУ Бравермане. И об эффективности электронного декларирования, кстати. И о диверсии Бравермана против СОК НАБУ.

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Может подавать на меня в суд, мне пофиг.

В позапрошлый четверг Дисциплинарная комиссия НАБУ вынесла решение об увольнении детектива Бравермана. Сегодня директор НАБУ согласился с решением комиссии и издал приказ об увольнении Бравермана. Но в процессе служебного расследования детектив Браверман совершил действия, которые лично я, как председатель СОК НАБУ, воспринял как прямую атаку на мандат Совета Общественного Контроля. Как попытку манипулировать общественным контролем и дискредитировать СОК НАБУ. Так что, если бы директор не уволил Бравермана сегодня, я бы лично написал публичное заявление о проведении служебного расследования по Бравемерану, уже по результатам его противодействия представителям СОК НАБУ в Дисциплинарной комиссии.

Далее текст на языке оригинала.

Але подробиці саме про це пізніше.

Насправді ця історія сумна і болюча, саме тому, що детектив Браверман дійсно ефективний детектив. І в нього вистачає гучних справ. І задню він не давав, і йшов до кінця, і операції були дай Боже, але, на жаль, його історія закінчилася ганьбою.

Чули ви про детектива Бравермана саме через те, що він доганяв та розслідував впливових тіпів. І ці тіпи не зажимали грошей, аби на Бравермана поригати в телегах і ЗМІ. Детектив Браверман стверджував (не публічно), що сумно відомий Кауфман готовий був заплатити величезні гроші за любі проблеми, які хто-небудь зможе створити Браверману. Може так і було, не знаю. Але сум саме в тому, що може Браверман своїми діями Кауфмана в чомусь і врятував.

За останній час детектив Браверман попав під дві дисциплінарки. Одна за недостовірне декларування в результаті перевірки Управління Внутрішнього Контролю НАБУ. З обставинами, які, на мою думку, натякали на можливе незаконне збагачення та спробу приховати надходження коштів. Від цієї дисциплінарки Браверман відскочив за двох причин. По-перше він відскочив тому, що довів, що бухгалтерія у його доходах сходиться (і тому нема ніякого незаконного збагачення), а купівля облігацій через кріпто-обмінку з дисконтом детективам не була заборонена. По-друге стекли строки притягнення до відповідальності по недостовірному декларуванню. Виглядало воно все соу соу.

І от тут би НАБУ могло допомогти НАЗК. Але НАЗК сказало, що автоматична система перевірки проблем не виявила, а сума занадто мала, аби НАЗК провела ручну перевірку. Я не знаю, що там і як перевіряють по майновому стану НАЗК загалом по країні, але якщо сил НАЗК не вистачає не те що на перевірку 600 детективів, а на РУЧНУ ПЕРЕВІРКУ ОДНОГО ДЕТЕКТИВА з підозрою на проблему, то давайте будемо чесними. Система декларування не працює ні для чого окрім антикорупційних журналістських розслідувань і грантових звітів. Відповідь НАЗК я запитом від НАБУ отримав, якщо що, дуже мене все це вразило. Але про це детальніше буде потім, коли ми викотимо статистику реакцій НАЗК на заяви по детективах НАБУ (нульова, якщо що).

Тим не менш Браверман тут вискочив. Як я казав, він дуже розумна людина і він дуже добре розуміє, як працюють стандарти доведення.

Але прилетіла друга дисциплінарка. Про справу про яку вже багато знають людей – про інтимний звʼязок Бравермана зі свідком обвинувачення по справі того самого Кауфмана. В смислі зі свідкессой, тобто жінкою, но хомо.

Звісно самі по собі відносини (хоч інтимні, хоч і платонічні) детектива зі свідком, це, на мою думку, штанга. Бо тут і тиск може бути, і маніпуляція, і дискредитація доказів, та і загалом. Моя позиція в тому, що якщо така велика любов у людей у нерівноправних відносинах, то звільняйтесь. Нерівноважні відносини завжди погано виглядають. Якщо така любов, то перевіряти її варто у рівноправних відносинах.

Але у реформованого, чесного та прозорого ВАКС зовсім інша позиція. І саме тому УВК НАБУ не догнала Бравермана ще давно. Бо саме суд сказав, що все окей, свідок другорядний, тому такі відносини з детективом не проблема. Суд там тупанув, або Браверман, як толковий опєр, муті навів, сказати не можу, рішення суду ще закрите. До речі ця інформація, за моїми даними, була передана аудиторам НАБУ, але чогось вони в звіт її не включили (можливо тому що ВАКС ще не оприлюднив цю інформацію). Аудитори просто сказали, що розслідування почалося не тоді, коли про звʼязок, стало відомо УВК НАБУ, а коли про це написали ЗМІ.

Це помилка і ця помилка потрапила в офіційний звіт аудиторів. Розслідування ЗАРАЗ сталося НЕ за самим фактом звʼязку детектива зі свідком, бо за фактом звʼязку було рішення суду. І УВК не міг інкримінувати Браверману нічого бо на думку СУДУ це не спричинило ніяких проблем у розслідуванні, а кодекс етики НАБУ на той момент такого прямо не забороняв. А непрямо – Браверман вмів пєтляти. І поточне службове розслідування дійсно пов’язано з цією самою жінкою, але з іншим фактом. З фактом реального конфлікту інтересів і дій Бравермана в інтересах цієї жінки, і цей конфлікт інтересів стався пізніше. І нарило це до речі, то саме УВК, яке за погану роботу по Браверману, критикують. Але то таке.

Насправді справа гірша. Тут не в тому справа, що детектив якось там тиснув на бідну дівчину (хоча це теж було б погано). Це виглядало рівно навпаки. Виглядає так, що багата та успішна бізнесвуман, з Бентлі та Майбахом, з майновими вимогами до обвинуваченого Кауфмана на десятки мільйонів баксів, зробила якось так, що детектив НАБУ пішов на конфлікт інтересів, аби своїй дівчині з Майбахом допомогти. Проти Кауфмана.

І ось це не просто моральна претензія (і дискусія чи то любов, чи то харасмент), а реальний конфлікт інтересів. Саме в конфлікті інтересів вся і проблема в цій справі.

Предметом конфлікту інтересів у даній справі було те, що за погодженням детектива Бравермана було внесено відомості до ЄРДР стосовно нововиявлених обставин, які стосувалися підозрюваних по справі аеропорту "Одеса", про Кауфмана. Браверман повинен був заявити про наявний конфлікт інтересів, бо він мав стосунки з бізневуман, яка мала майнові претензії до підозрюваного.

Посвідчення правоохоронця, це не індульгенція, це не право на порішалово, це в першу чергу ОБОВʼЯЗОК. Обов’язок відповідати певним нормам.

Нещодавно Кауфман пішов на угоду зі слідвом. За результатом угоди Кауфман не сів. Якою мірою діяльність Бравермана (який бажав через конфлікт інтересів Кауфмана посадити) призвела до того, що Кауфман не сів, я сказати не можу. Але вплив мені здається був. За традицією РГК намагається у конфліктних питаннях цікавитися думкою прокурорів САП про детективів НАБУ. Ну щоб уберегтися від ситуацій "керівництво заклювало перспективного детектива". Теплих слів від прокурорів про Бравермана, станом на зараз, ми не почули. Хоча його заслуги в минулому багато хто визнає.

А далі почалося саме цікаве. Так ставалося чогось у детектива Бравермана, що дисциплінарка по ньому доїжджала до результату, як раз під терміни, що спливали. Дуже любив і вмів детектив Браверман писати та давати розлогі пояснення по власному службовому розслідуванню. Так було і цього разу. І не так вже багато там часу залишалось до спливу строків притягнення до дисциплінарної відповідальності.

І тут РАПТОВО перед самим початком дисциплінарного розгляду детектив Браверман закриває власні пояснення у службовому розслідуванні по самому собі грифом ЦІЛКОМ ТАЄМНО. Це звісно не має жодного сенсу, бо не дуже зрозуміло, що у відносинах Бравермана з бізнесвуман може становити ДЕРЖАВНУ ТАЄМНИЦЮ. Але таке право у детектива є.

Навіщо Браверман це зробив і в чому замут?

ЄДИНИМ ПОЯСНЕННЯМ таких дій, я особисто вважаю те, що детектив Браверман ЗНАВ, що з двох представників РГК лише один мав допуск до держтаємниці. І детектив Браверман ЗНАВ, що саме цей представник як раз мобілізувався і саме в той момент знаходився на БЗВП. І просто фізично не міг ніяк прийняти участь у Дисциплінарній комісії ні в якому вигляді. А інший член РГК допуску до держтаємниці не мав. І допуску до держтаємниці не мав ще один представник НАБУ. Відповідно дисциплінарка миттєво втрачала кворум (5-3) і повністю втрачала представництво РГК (додатковий аргумент аби заперечити рішення комісії в суді).

Відповідно, без зняття грифу, засідання по Браверману до моменту спливу строків давності, провести було б неможливо. В такому випадку, на мою думку, саме на РГК падала б відповідальність за те, що детектив Браверман черговий раз уникнув би відповідальності. Бо виглядало б так, що РГК не змогла забезпечити присутність власних представників і зірвала засідання комісії, залишивши комісію без кворуму. Інших варіантів пояснення дій Бравермана я знайти не можу. Тому вважаю максимально мразотним вчинком спробу для власних мутняков скористатися тим, що хтось мобілізувався до лав ЗСУ .

Звісно РГК миттєво попередила і комісію, і директора НАБУ, і далі відносно швидко гриф зняли, і завдяки спільній роботі, засідання вдалося провести вчасно. На що був розрахунок у Бравермана детально не дуже зрозуміло, може ще щось планувалось, я хз.

В наші часи кожен звільнившийся з НАБУ бʼє себе п’ятою в грудину і каже, що погане Бюро звільнило або примусило звільнитися видатного працівника. Який би міг ух. І я погоджуюсь, що Браверман один з небагатьох звільнених, кого можна охарактеризувати, як видатного детектива. Але звільнений він був абсолютно по ділу.

Посвідчення не індульгенція.

Шановні детективи НАБУ. Я знаю, що багато з вас вважають Бравермана видатним детективом. Він мабуть ним і був. Я знаю що деякі з вас, вважають звільнення Бравермана помстою впливових тіпів, яким він перейшов дорогу. Вони б без сумніву бажали би йому помститися.

Але справа в іншому. Правда в тому, що, на мою думку, у детектива Бравермана сталося "головокружєніе от успєхов" і тупо відстрілила кукуха. Людина повірила, що має право на все і є чимось середнім між Гувером та Джеймсом Бондом. Дорогі тачки, багато грошей від ризикованих операцій, рішення за допомогою служби питань для наближених осіб. Ну і чим це відрізняється від типового кашніка?

Нічим.

Україні не потрібно ще одно СБУ К. Нам і перше не було потрібно.

Тепер до результатів. Детектив Браверман буде звільнений. Але він був настільки видатним детективом, що тепер будуть ініційовані зміни в кодекс етики детектива НАБУ, причому в багатьох розділах. Аби в подальшому таких ситуацій можна було уникати, або швидко карати, якщо ще хтось в НАБУ також уявить себе кашніком.

Великі повноваження народжують і великі ризики. Від них не застрахований жодний правоохоронний орган. Працівник, який ще вчора був взірцем ефективності, може вирішити, що впіймав Бога за бороду. Від цього також ніхто не застрахований. Розслідувати детективів, які найкраще в країні знають як когось розслідувати, справа не проста і тривала. Але НАБУ за допомогою громадського контролю, в цьому випадку, з цією справою впоралось. Це позитивний результат, хоча, як я і казав на початку, сама ситуація сумна.

На цьому все. Лайк та репост.