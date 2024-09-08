Речь идет об инвестициях в безопасность всей Европы: Порошенко в эфире Welt сказал, почему Германия должна усилить поддержку Украины

Поддержка Германией Украины – это не благотворительность, а инвестиция в безопасность всего европейского континента.

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Об этом в студии немецкого телеканала Welt сказал находящийся с визитом в Берлине Петр Порошенко.

Ведущий отметил, что масштабная финансовая и вооруженная помощь Украине стала центральным вопросом внутриполитических дебатов в Германии. В частности, партии в Германии используют финансовые расходы по приему беженцев из Украины в политической борьбе, призывая сократить эти средства.

Порошенко, отвечая на этот вопрос, поблагодарил Германию за продолжение поддержки украинских беженцев и сказал: "Во-первых, это дети, это женщины, которые очень пострадали во время войны. Во-вторых, очень важно, что вы не только поставляете нам оружие для нашей обороны, не только вводите санкции, но и оказываете финансовую поддержку. И прошу: не пытайтесь представить это как просто поддержку Украины, как помощь Украине. Потому что речь идет об инвестициях в безопасность. Ведь цель путина – не просто завоевать Крым или Донбасс, или Херсон и Запорожье. Он хочет завоевать всю Украину. И не только Украина, но и Молдова, Грузия и страны Балтии. В некоторых интервью он уже говорил, что считает, что это исторические территории, естественный театр военных действий для России. И если вы снабжаете оружием, то это также является инвестицией в немецкую безопасность. Совершенно необходимо остановить путина в Украине и не разрешить ему появиться в других странах. Может быть, и в Германии".

Он также объяснил, почему следует снять ограничения на использование дальнобойных ракет.

"В Украине уже погибли тысячи невинных гражданских лиц. И мы всегда должны помнить, что украинцы проводят по двенадцать часов в сутки в укрытиях. Зачастую они сидят без электричества более 20 часов в сутки. Новое оружие и ваше оружие, безусловно, поможет в обороне. И ваше оружие действительно приблизит нас к миру. Вы не найдете другой страны в мире, которая стремится к миру больше, чем Украина. Но если мы хотим этого добиться, то нам, безусловно, нужна способность иметь рычаг, чтобы атаковать легитимные военные объекты на российской территории. Потому что это демотивирует Россию и заставит их возвратиться за стол переговоров. Это гораздо важнее. И тогда они должны вывести свои войска с суверенной территории", – считает Порошенко.

А следующим шагом для прекращения агрессии является приглашение Украины стать членом НАТО. Нам обещают это с 2008 года. И всегда говорят, что НАТО открыто для Украины. Мы хотим это видеть. Если же не открыт, то мы хотим это знать. Но это также в интересах Германии, в интересах Европейского Союза и в интересах НАТО, чтобы Украина стала членом Североатлантического союза. Это ведь сильнейшие вооруженные силы на континенте. И, кстати, это тоже самый дешевый вариант, помогающий экономить средства, в том числе и немецких налогоплательщиков. Но чтобы стать членом НАТО, нужно, конечно, закончить войну. Только страны, не находящиеся в состоянии войны, могут быть приняты в НАТО", – напомнил Порошенко.

"Мы хотим получить четкий ответ. Если существует ситуация, когда Украине нужен мир, прежде чем она сможет стать членом НАТО, хорошо, пусть так и будет. Но, пожалуйста, скажите нам об этом. Вот вам приглашение в НАТО. И вы можете стать членом НАТО. Со следующего дня после подписания мирного соглашения. Если будут такие условия, то мы, безусловно, будем упорно работать над выполнением этого критерия", – объясняет Порошенко.

Он также напомнил, что, когда Германия стала членом НАТО, ее значительная часть все еще была оккупирована Советским Союзом.

Это не помешало Федеративной Республике Германия, которая стала членом НАТО под руководством канцлера Конрада Аденауэра в 1955 году. Мы хотим такую же ситуацию. Когда мы говорим со странами-членами НАТО, мы говорим о реальных гарантиях в стиле Швеции или Финляндии. Так же, как это было в Финляндии и Швеции до вступления в НАТО. Если мы, во-первых, получим приглашение, во-вторых, гарантии безопасности до конца войны и, в-третьих, если нам будет гарантировано членство в НАТО на следующий день после подписания мирного соглашения, тогда мы также готовы упорно работать над изменением страны, над ее реформированием, чтобы мы также отвечали критериям членства в НАТО. Это был бы кратчайший путь к устойчивой концепции безопасности на континенте", – подчеркнул Порошенко.