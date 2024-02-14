Прошел один год и триста пятьдесят три дня войны. Ситуация на фронте, как сказали бы медики, стабильно тяжелая. Хуже всего, разумеется, в Авдеевке. СМИ даже называют ее "катастрофической". Кажется, что в ближайшие дни наступит развязка.

Главное для находящихся там украинских войск, не попасть в окружение. Вот это, действительно, стало бы катастрофой. Надеюсь, что у нового командования ВСУ хватит хладнокровия и профессионализма для того, чтобы вовремя вывести оттуда свои войска.

Сенат США 70-ю голосами против 29-ти проголосовал за закон о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Завтра этот закон ляжет на стол спикера Палаты представителей М.Джонсона. Тот уже заявил, что ни за что не поставит его на голосование.

Объяснение вы знаете: если вы заботитесь о безопасности Америки, то сначала защитите ее границы. Все остальное - потом. Эта "сказка про белого бычка" уже порядком надоела. С помощью этого нехитрого приема можно заболтать любой вопрос. Чем, собственно, трамписты и занимаются. В результате не решается ни вопрос о границе, ни вопросы о поддержке своих партнеров.

Строго говоря, заставить Джонсона против его воли поставить вопрос на голосование - невозможно. Так устроен нынешний регламент Палаты представителей (т.н. "Правило Хастерта"). Можно сколько угодно возмущаться таким абсурдным правилом, но оно есть и изменить его возьмет много сил и времени. Хотя разговоры на эту тему идут все время.

Однако, Джонсона можно уволить с этой должности! И выбрать вместо него другого, более покладистого спикера. Это вполне реально, поскольку для его отстранения (как и для избрания) нужно лишь простое большинство (218 голосов), а это значит, что к конгрессменам-демократам (212 голосов) должны присоединиться всего шесть республиканцев.

Известно, что среди республиканцев есть те, кто поддерживает этот закон. И предварительный анализ показывает, что их больше шести. Таким образом, раз этот закон имеет поддержку большинства в Палате представителей, то значит и идея отстранения Джонсона (для того, чтобы этот закон проголосовать) тоже может набрать большинство.

В свою очередь Джонсон понимает, что ему не стоит злоупотреблять правилом Хастерта, иначе его могут просто отправить в отставку, а тогда он своим упрямством и законопроект не остановит, и сам потеряет должность. Поэтому, если он поймет, что у этого законопроекта есть твердое большинство в Палате представителей, то он его вынужден будет поставить на голосование.

Короче, черт ногу сломит. Так или иначе, развязка близка и нечего гадать на кофейной гуще. Думаю, что к концу недели станет ясно куда все это идет и есть ли у этого закона шанс быть принятым.

В целом, я сохраняю свою сдержанно-скептическую позицию, но отчаянно хочу ошибиться. Я уже столько раз давал волю своим фантазиям и выдавал желаемое за действительное, что теперь я самый страшный пессимист и скептик. Как говориться: себе дороже! Нервы-то не казенные, сколько можно уже трепать их всякими беспочвенными надеждами?

А тем временем в Верховной Раде ползет улиткой новый закон о мобилизации. Эти ребята тоже никуда не торопятся и сегодня наблюдатели оценивают ситуацию таким образом, что закон будет принят не раньше конца февраля, а вступит в силу - в начале апреля. (Если, конечно, депутаты его вообще примут).

Напомню вам, что предыдущую редакцию этого закона они гневно отвергли, чем оттянули начало мобилизации по меньшей мере на целый квартал. Не иначе как по многочисленным просьбам трудящихся. Тут уж что есть, то есть: вряд ли депутаты стали бы так саботировать принятие закона о мобилизации, если бы не чувствовали по этому вопросу поддержки своих избирателей, верно?

Reuters пишет, что Путин весь конец 2023 и начало 2024 года предлагал американцам начать переговоры о прекращении огня. Но американцы отказались их вести без Украины. Будто бы Салливан разговаривал с Ушаковым и на предложение Ушакова начать переговоры сказал, что готов обсуждать любые темы, кроме прекращения огня. В целом аналитики считают, что Вашингтон просто не верит Путину и поэтому не хочет вести с ним никаких переговоров.

Пишут, что Путин после этого зондажа сказал Ушакову: "Я знал, что они ничего не сделают".

Таким образом, в интервью Карлсону Путин, отчаявшись, уже просто обратился напрямую к американцам и Конгрессу, минуя Белый Дом, с призывом о переговорах, но на своих условиях: оставьте мне то, что я успел захватить, а все остальное - предмет обсуждения.

Будет ли услышан этот его печальный крик - покажет голосование в Палате представителей по закону о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Я по прежнему считаю, что главный адресат этого его интервью - колеблющиеся республиканцы в Палате представителей. От них сегодня зависит в каком направлении будут развиваться дальнейшие события в этой ужасной войне.

Что мне делать с моими надеждами на лучшее? Они меня доконают…

Слава Украине!🇺🇦

Франция предложила свой план урегулирования ситуации на границе Ливана и Израиля. Судя по тому, что пишу в прессе, его суть заключается в том, что Хезболла должна отвести на 10 км вглубь Ливана все свои подразделения от границы с Израилем. А Израиль в обмен на это, должен прекратить обстрелы территории Ливана.

Эти предложения были доставлены на прошлой неделе министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне ливанским чиновникам, в том числе премьер-министру Наджибу Микати.

Я не большой знаток всей этой кухни, но мне кажется, что руководство Ливана, это не тот собеседник, с которым нужно обсуждать эти предложения. Ведь главное, как эти идеи воспримут Израиль и Хезболла. Впрочем, если руководство Ливана поддержит эти предложения, то хуже уж точно не будет.

А в Газе пока ничего нового. Как, впрочем, и на переговорах с ХАМАС в Каире, куда Нетаньяху отправил свою делегацию и она довольно скоро оттуда вернулась ни с чем. Пишут, что никакого прорыва не произошло.

Все западные лидеры (включая Байдена) настаивают на том, чтобы Израиль не начинал масштабную операцию в Рафахе. Но судя по тому, что пишут израильские СМИ - она уже началась.

Господи, пошли мир на Святую Землю…

I❤️🇮🇱