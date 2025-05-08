Ратификация соглашения об ископаемых – это попытка вывести из кризиса украинско-американские отношения, – Порошенко

Петр Порошенко во время включения с Киевского форума по безопасности в эфире Прямого канала заявил, что ратификация Соглашения о создании инвестиционного фонда между Украиной и США - это попытка вывести из глубокого кризиса отношения со стратегическим партнером.

Видео дня

"Это совсем не о деньгах, совсем не о полезных ископаемых и совсем не об экономике. Это очень символическая попытка вывести украинско-американские отношения из глубокого кризиса, где они оказались после 28 февраля после катастрофы в Овальном кабинете", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что президент Зеленский ранее категорически отрицал возможность подписания соглашения об ископаемых без гарантий безопасности. А после конфликта на встрече с Трампом и его командой в Вашингтоне украинская власть поддержала антиамериканскую истерию, которая нанесла непоправимый ущерб обороноспособности страны.

"Этот кризис повлек за собой, первое, прекращение предоставления нам разведданных, второе - прекращение финансовой помощи, третье - прекращение военной помощи. И в конце концов прекращение предоставления нам ракет "Пэтриот" и артиллерийских снарядов 155 калибра. За эту некомпетентность и безответственность заплатили своими жизнями, проблемами Вооруженные Силы Украины, воины и Украинское государство. И надо было придумать, как из этого выходить", - сказал Порошенко.

"Народ Украины имеет право получить ответ. В результате этого соглашения мы можем ответить на вопрос, когда закончится война? Это то, что сегодня беспокоит абсолютное большинство украинцев. А что мы можем ответить на вопрос, когда будет прекращен огонь на постоянной основе? Когда в Украину придет мир? Потому что не распределение 50х50 полезных ископаемых, не срок, а позиция как заканчивать войну. И там об этом не было ни слова", - отметил пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что "Европейская Солидарность" настаивала на включении в документ упоминания о Крымской декларации и в целом о территориальной целостности Украины. А также о соглашении по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами, которое подписали Зеленский и Президент США Байден.

"К сожалению этой компонентой безопасности Верховная Рада, "слуги" не захотели воспользоваться", - резюмировал Порошенко.

"Очень важно было, что тему оккупированных территорий удалось решить, и речь идет о подтверждении территориальной целостности Украины. Потому что предварительно в соглашении значилось, что поддерживается суверенитет, но не упоминалась территориальная целостность. Это то, что удалось сделать", - сказал Порошенко.