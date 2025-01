Рамафоса, Пленкович и не только: стало известно, с кем проведет Зеленский встречи в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведет ряд важных встреч с мировыми лидерами и представителями международных организаций. Эти переговоры важны для укрепления международных связей Украины и поддержки ключевых мировых игроков на фоне войны. Первые переговоры глава государства провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно от собственных источников. Эти переговоры важны для укрепления международных связей Украины и поддержки ключевых мировых игроков на фоне войны.

Как сообщил президент в своем Telegram-канале, в ходе встречи с Алиевым стороны обсудили двусторонние отношения и их развитие в будущем: увеличение товарооборота между государствами на перспективу, сотрудничество в энергетической сфере.

Глава государства еще раз выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" и гибелью людей. Доказательства с места катастрофы очевидны, важно давить на Россию, чтобы заставить говорить правду.

Президент Азербайджана рассказал о ходе расследования, в частности, об обстоятельствах, которые уже удалось установить.

Отдельно Зеленский отметил гуманитарную помощь Украине, в частности, поддержку украинской энергетики, реализацию программы по реабилитации детей, пострадавших в результате российской агрессии, а также помощь с гуманитарным разминированием.

"Ценим всю помощь Азербайджану для Украины. Спасибо!" – отметил он.

Согласно программе, затем Зеленский встретится с премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдульрахманом Аль-Тани. После этого он переедет в Конгресс-центр ВЭФ, где встретится с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

Также глава нашего государства примет участие в панельной дискуссии ВЭФ по теме "Руководители крупного бизнеса – Украине", после чего проведет переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Кроме того, Зеленский проведет ряд важных встреч, в том числе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, президентом Ирака Абдул-Латифом Рашидом, а также с премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом.

В завершение дня Зеленский встретится с президентом Аргентины Хавьером Милеем, после чего посетит выставку "Your Country First – Win With Us" в Украинском Доме в Давосе, где будет представлена информация о достижениях и возможностях Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 21 января, президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи глава государства призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе это игнорировать".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!