Рада предлагает признать Северную Корею государством-агрессором

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, где Северную Корею признают государством агрессором из-за ее военного сотрудничества с Россией в войне против Украины. А также обращаются к ООН, Европарламенту, ПАСЕ с призывом поддержать это решение на международном уровне, ввести дополнительные санкции и усилить давление на северокорейское руководство для прекращения поставок оружия, участия в войне и поддержки преступной агрессии против Украины.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который является ведущим автором этого постановления. Законопроект №13301 обнародован на сайте ВР.

В обращении Рады к международным организациям, в частности ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО и парламентам других стран мира, говорится о фактическом участии вооруженных сил КНДР в боевых действиях на стороне России, поставках вооружения и другой поддержке вторжения в Украину.

В проекте постановления отмечается, что такая деятельность Пхеньяна противоречит нормам международного права, включая Устав ООН и Резолюцию Генассамблеи ООН №3314 "Определение агрессии".

В пояснительной записке указано, что принятие этого постановления позволит расширить скамью подсудимых в случае создания специального международного трибунала за преступления агрессии России против Украины и не ограничиваться представителями российского и белорусского военно-политического руководства.

"Призываю срочно вынести на рассмотрение парламента", - написал нардеп.