Рада досрочно прекратила полномочия нардепа от ОПЗЖ Плачковой: подробности

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Татьяны Плачковой – представительницы запрещенной ОПЗЖ. Накануне она решила сложить депутатский мандат.

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На основании этого было принято соответствующее постановление. Об этом 14 июля сообщил парламентарий Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"В Раде уже давно лежит мой проект постановления о том, чтобы выгнать всю ОПЗЖ из парламента. Но его полностью игнорируют", – прокомментировал он.

Отметим, что Плачкова написала заявление о том, что хочет сложить депутатские полномочия, "ввиду семейных обстоятельств". В четверг, 13 июля, на сайте ВРУ появилось постановление №9489.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Плачковой Татьяны Михайловны, избранной в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", в связи с личным заявлением о сложении ею депутатских полномочий", – говорится в тексте.

Татьяна Плачкова была избрана нардепом от ОПЗЖ в 2019 году. 15 марта 2022-го она вышла из фракции партии, а в мае вступила в новообразованную депутатскую группу "Восстановление Украины".

Напомним, что 15 сентября 2022 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляционную жалобу ОПЗЖ и с тех пор деятельность этой пророссийской политической силы в нашей стране окончательно запрещена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе этого года ВРУ досрочно прекратила полномочия нардепа-предателя Алексея Ковалева. Бывший член фракции "Слуга народа" сотрудничал с российскими захватчиками и вошел в оккупационное "правительство", был ликвидирован в августе 2022-го на оккупированной части Херсонщины.

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