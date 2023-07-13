Нардепка от ОПЗЖ Плачкова решила сложить депутатский мандат
Депутат Верховной Рады Украины IX созыва Татьяна Плачкова решила отказаться от своей должности. Ранее, 15 марта 2022 года, она вышла из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".
О том, что политик написала заявление о сложении депутатского мандата, сообщил в четверг, 13 июля, нардеп Алексей Гончаренко. Он заявил об этом в Telegram.
О причинах такого решения украинки информации пока что (по состоянию на 10:25 четверга) нет.
Судя по странице Плачковой в Facebook, после начала полномасштабного вторжения она продолжала находиться в Украине и работать в Раде.
40-летняя Плачкова родом из Одессы, она адвокат. С 2012 по 2014 год являлась помощником народного депутата Украины от "Партии регионов" Екатерины Ващук.
Сама она в парламент попала в 2019 году. Была в составе Комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
"Чесно" пишет, что 10 марта 2020 года Плачкова была членом так называемой "делегации" ОПЗЖ в Москву, где встретилась с главой Госдумы Вячеславом Володиным, его заместителем Алексеем Гордеевым и другими российскими депутатами.
Это подтверждают фотографии, которые публиковала пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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