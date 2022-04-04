Рабінович пояснює уламкам партії опзж чому він не в Україні, а чи то на Кіпрі чи то в Ізраїлі. Пояснює, що вони не знали, що росія погана. Що не може вже більше місяця ніяк дістатись України. Співголова партії.

Рабінович роками розганяв російські наративи про фашистів в Україні. Роками працював проти країни. Опікувався ківою. Плекав руський мир. Літав з медведчуком до москви вести псевдо перемовини.

Вас більше нема і не існує. Проросійські партії в нашій державі більше неможливі. росія послідовно йшла другим політичним фронтом, розраховуючи на політичне захоплення влади в Києві. Програла і тут. Думаю, рабінович більше ніколи не матиме жодного політичного статусу. Хіба що купить собі довідку - політичний біженець.

Видео дня

Обов‘язково подивіться це відео якщо не бачили. Жалюгідно. медведчук втік і переховується. ківа втік і переховується. Рабінович робить вигляд що не може дістатися України. Я навіть не знаю - це смішно чи огидно.

Давайте я вам підкажу. Літак в Польщу. Далі на машині. Не дякуйте.