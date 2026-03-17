Пьянствовал и терял секретные документы: в США обнародовали результаты расследования в отношении генерала, который координировал поддержку Украины

Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто, который был командующим Группы поддержки безопасности Украины (SAG-U) в Висбадене, во время визита в Киев получил сотрясение мозга после вечеринки, где употреблял алкоголь. Кроме того, однажды он забыл в поезде тубус с конфиденциальной информацией.

Об этом стало известно из отчета офиса генерального инспектора Министерства обороны, который был опубликован 12 марта. Он охватывает события апреля и мая 2024 года, когда Агуто командовал Группой, которая занималась координацией обучения и обеспечения Вооруженных сил Украины.

Расследование базировалось на анонимных сообщениях и включало утверждение о "токсичной" атмосфере в штабе SAG-U.

Сотрясение мозга после чачи

13 мая 2024 года во время девятидневного визита в Украину Агуто посетил вечернее мероприятие в Киеве, на котором выпил примерно две бутылки грузинской чачи по 500 мл. Свидетели говорили, что генерал был пьян – он сам тоже признал это в разговорах со следователями.

После ужина Агуто упал и ударился головой о стену. На следующее утро, по данным отчета, у него также был заметен след на лбу после еще одного падения. В тот день он должен был провести встречу с тогдашним госсекретарем США Энтони Блинкеном, а перед ней, по словам свидетелей, вел себя вяло и "не был самим собой".

Генералу предлагали отменить встречу, но он отказался. Спеша в посольство США, военный снова упал, ударившись челюстью о бетон и порвав пиджак. В отчете говорится, что на встречу он пришел "полностью расхристанным" и "не при себе".

Посол США в Украине выразил обеспокоенность, что Агуто мог быть под воздействием наркотиков, а другие свидетели отмечали, что он говорил неразборчиво и вел себя как "когнитивно ослабленный". Позже его доставили в местную больницу, где диагностировали сотрясение мозга.

Следователи пришли к выводу, что падение Агуто стало следствием "чрезмерного употребления алкоголя", отметив, что он должен был учитывать последствия такого потребления и не имел надлежащего разрешения на употребление более двух разрешенных порций алкоголя.

Сам генерал не согласился с этим, заявив, что "действовал добросовестно" и получил устное согласие на употребление алкоголя от генерала Даррила Уильямса, командующего Армии США в Европе, учитывая "культурное значение" распития спиртного на таких мероприятиях.

Инцидент с секретными документами

Этот эпизод имел место 4 апреля того же года во время возвращения из Украины в Германию на чартерном поезде. В Украину Агуто привез комплект секретных карт, которые он носил в цилиндрическом тубусе.

Один из свидетелей сообщил, что видел, как один из офицеров, которые ехали с Агуто, занес тубус с картами на поезд, но никто не видел, как его забирали. По данным расследования, Агуто узнал об исчезновении тубуса только после возвращения в штаб в Висбадене. Его нашли на следующий день в поезде и вернули через сотрудников посольства США в Украине.

Агуто заявил следователям, что берет на себя ответственность за временную потерю карт, несмотря на то, что он якобы не был ответственным за перенос карт на поезд и с него.

В августе 2024 года генерал передал командование Группой поддержки безопасности Украины, а затем ушел в отставку. Другие обвинения против него, в частности о том, что он "унижал" персонал и создавал токсичную среду, инспектор Минобороны не подтвердил, хотя свидетели и жаловались на тяжелые условия труда и низкое моральное состояние.

Как сообщал OBOZ.UA, американский генерал-майор Кертис Баззард получил номинацию на должность руководителя командования, базирующегося в Германии и занимающегося предоставлением Украине военной помощи. Впоследствии он возглавил Группу поддержки безопасности Украины (SAG-U) вместо Антонио Агуто.

