Прошел один год и двадцать пять дней войны. Ситуация мало чем отличается от вчерашней. Где было горячо вчера - там горячо и сегодня. Но в целом ничего критически важного на фронте сегодня не случилось.

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Закончился второй день переговоров Си Цзиньпина с Путиным. По результатам они выступили с максимально расплывчатыми заявлениями. В их совместном заявлении (а только оно и представляет собой ценность) лично я увидел лишь то, что курс на выкачивание по дешевке ресурсов из России в Китай будет продолжен и даже расширен.

Ну, а, собственно куда теперь Путину деваться? Он так ревниво охранял свой суверенитет от Запада, что теперь целым и невредимым вручает его в руки Пекина. Нельзя сказать, что это оказалось сюрпризом для публики, верно? Путин последовательно, многие годы шел к этому результату. И вот дошел. С чем мы его (а с ним и всех россиян) поздравляем.

Что же касается военного сотрудничества (что только нас и интересует), то здесь мне показалась очень важной лишь одна фраза из их совместного заявления. Приведу ее полностью: “Российско-китайские отношения достигли наивысшего уровня в своей истории и продолжают поступательно развиваться, однако не представляют собой военно-политический союз и не направлены против третьих стран".

Может быть я вижу то, что хочу видеть, но мне кажется, что этой фразой Си Цзиньпин четко говорит: вы хорошие ребята и я с удовольствием буду с вами торговать, но “пулемета я вам не дам". И то, что эта фраза включена в совместное заявление, означает, что Путин ее понял правильно и под ней подписался. Чтобы потом вопросов не было.

Четко и ясно: парень! Не строй иллюзий! Мы с тобой не военно-политические союзники. Мы не хотим из-за тебя иметь проблемы ни с кем. И уж тем более с Западом. Хоть он нам не нравится так же, как и тебе.

Еще раз: может быть я заблуждаюсь. Но пока я вижу ситуацию так. Ну как еще по-другому можно трактовать фразу о том, что даже в своей наивысшей точке, отношения между Россией и Китаем нельзя считать военно-политическим союзом? Интуиция подсказывает мне, что это не Россия настояла на включении этой фразы в совместное заявление.

Можно выдохнуть? Не знаю. Остался еще один день переговоров. Черт его знает до чего они там договорятся. И главное - позвонит ли Си Цзиньпин после визита в Москву Зеленскому? Я не знаю, есть ли о таком звонке договоренность, но ходит упорный слух, что есть.

Сегодня в Белом Доме прямо заявили, что Байден “очень хочет поговорить с Си Цзиньпином". И добавили, что с большим вниманием следят за переговорами в Москве, и что США категорически против каких-то перемирий и прекращений огня, если таковые на поверку окажутся лишь передышкой для Путина, которая даст ему возможность накопить силы и напасть на Украину снова.

Одновременно с этим Байден дал команду рассекретить данные о происхождении вируса covid-19. Не надо быть Сократом, чтобы понять в чей огород этот камень.

Мало того, что это будет удар по международному престижу Китая. Но это будет иметь для Пекина еще и внутриполитические последствия. Ведь не секрет, что население в Китае было очень недовольно тем, какими драконовскими мерами боролись их власти с пандемией. В некоторых городах даже были волнения по этому поводу. И каково будет китайцам узнать, что весь этот геморрой им устроило родное правительство?

Теперь все в руках Байдена. Захочет он опубликовать полностью разоблачающие материалы - будет у Си Цзиньпина проблема. Обнародует что-то расплывчатое и малоубедительное - можно будет спустить проблему на тормозах. В таких условиях Пекину нет нужды лишний раз злить Вашингтон. Тем более из-за такого пустяшного для него повода как путинская авантюра. Которая, скорее всего и для Пекина стоит уже поперек горла.

Мы помним, что Си Цзиньпин узнал о намерении Путина напасть на Украину во время Олимпиады. Когда приехавший на нее Путин вскользь упомянул об этом своем намерении как о чем-то, что не займет много времени и не поднимает много шума. И только под этим соусом Пекин согласился на благосклонный нейтралитет.

Тогда Путин даже и не заикался о том, что ему понадобиться военная помощь Китая.

А теперь, после года войны, когда московский царек полностью обосрался, он просит спасти его от неминуемого поражения и дать ему боеприпасов и оружия. Нет, вы посмотрите на этого героя! Си Цзиньпин, наверное, думает: куда он меня тянет? Оно мне надо? Зачем мне этот чемодан без ручки?

А что Россия? Россия в собственном репертуаре. Вслед за Медведевым в конкурсе мудаков решил принять участие и Володин. Он обозвал Байдена маразматиком, а Борреля предложил из Брюсселя переместить в Лефортово.

А у Соловьева в ток-шоу люди, в патриотическом угаре, уже падают в обмороки. Сегодня плохо стало руководителю школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрею Карнееву. Он рухнул на пол, и четыре участника встречи кинулись ему на помощь. Оказывается патриотизм путинского накала уже не все выдерживают. Забористая оказалась вещица…

В общем, пока все выглядит неплохо. Тем более, что дело наше - правое. следовательно враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!